Kaune mįslingai dingęs Simas atsirado

„Vyras – rastas“, – informavo teisėsauga.
Pranešimas apie tai, kad S. Urbonas dingo, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariate buvo gautas birželio 3 d.
Kaip teigta, vyras iš namų išėjo birželio 2 d., apie 17 val.
Feisbuke plito pagalbos prašymas, susijęs su S. Urbono dingimu. „Telefonas – išjungtas iki dabar. Paskutinė lokacija nustatyta Žaliakalnyje, bet tiksli vieta nėra žinoma. Informuota policija, su pareigūnų pagalba apklausta keletas draugų, bet niekas nežino nieko.
Visų labai prašau pagalbos, gal kažkur kažkas pastebėjo, ar žino buvimo vietą – informuokite, nes mamos nerimas begalinis“, – rašyta socialiniame tinkle.
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