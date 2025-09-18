Kaune nužudytas reklaminis emocinės pagalbos linijos veidas?

Vienas gyvenęs A. Ž. į „Caritas“ dienos centrą užsukdavo pabendrauti. Įtariamieji jo nužudymu priklausė čia besilankančių teistų bei iš įkalinimo vietos grįžusių asmenų grupei. Nusikaltimas įvykdytas jų bute Vilijampolėje.
Policijos departamento suvestinės apie trečiadienio kriminalus pradedamos nuo pranešimo apie tądien – 22.20 val. Kaune, Torunės gatvės bute, rastą mirusio vyro, gimusio 1950 m., kūną su sužalojimais. Neblaivūs įtariamieji, vienas iš jų – gimęs 1973 m., kuriam nustatytas 1,95 prom. girtumas, kitas – gimęs 1982 m. ir panašaus girtumo – 1,98 prom., uždaryti į areštinę.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šį įvykį minėtame Vilijampolės dviaukštyje Bendrajam pagalbos centrui pranešė vienas iš įtariamųjų. Jis teigė, kad atsibudęs rado virtuvėje gulintį negyvą draugą, kurio nei vardo, nei pavardės, kaip ir tikslaus amžiaus, nežino, su kuriuo prieš tai kartu vartojo alkoholį.
Nors skambinusysis, portalo žiniomis, neprisistatė ir bendravo labai grubiai – ne tik keikėsi, bet ir įžeidinėjo, nurodytu adresu buvo pasiųsti policijos pareigūnai. Velionis, apie kurį pranešta, rastas virtuvėje ant grindų su smurto žymėmis – dviem durtinėmis žaizdomis krūtinėje. Be to, buvo sužalotas ir jo delnas – galimai grumtynių metu. Rastas ir peilis, kuriuo galimai buvo padarytas šis nusikaltimas.
Įtariamieji, portalo kauno.diena.lt žiniomis, buvo sulaikyti įvykio vietoje. O nužudytojo tapatybė nustatyta pagal pas jį rastus dokumentus.
Iki įtariamųjų apklausos, kuri planuota ketvirtadienį po pietų, spėta išsiaiškinti, kad nužudytasis buvo šiuo nusikaltimu įtariamų asmenų, kurie gyveno minėtame bute kartu, svečias. Sulaikytieji – gerai žinomi policijos pareigūnams dėl savo teistumų. Pirminiais duomenimis, šių – ne po vieną. Dominuoja nesunkūs nusikaltimai – vagystės bei viešosios tvarkos pažeidimai.
Kadangi asmuo, turintis tokį patį vardą ir pavardę, kaip nužudytasis, praėjusią liepą reklamavo startuojančią jau minėtą emocinės pagalbos liniją žmonėms nuo 60 metų, portalas kauno.diena.lt susisiekė su „Carito“ dienos centru. Pokalbio metu paaiškėjo, kad A. Ž. buvo pasirinktas šio projekto reklaminiu veidu, nes išsiskyrė kultūringumu ir buvo gana aktyvus – puikiai žaidė šachmatais, grojo gitara.
Pašnekovai iš „Carito“ teigė, kad jis kelias pastarąsias dienas jų dienos centre Partizanų gatvėje nepasirodė. Sužinoję, dėl ko juo domimasi, galimą tragedijos scenarijų buvo linkę dėlioti taip: ne per seniausiai A. Ž., gyvenęs vienas išsinuomotame bute Vaidoto gatvėje, buvo gavęs pensiją. Tai žinodami asmenys, sulaikyti įtariant jo nužudymu, galėjo pasikviesti jį į svečius.
Anot centro darbuotojų, ramaus būdo A. Ž. nebuvo linkęs piktnaudžiauti alkoholiu, to nepasakysi apie įtariamuosius, kurie taip pat lankydavosi „Carito“ dienos centre. Tiesa, retokai. Tačiau vienas iš jų – gana aršaus būdo ir vartojantis narkotikus, spėjo pagarsėti tuo, kad grasino nužudyti centro vadovę už tai, kad jam neleista čia girtauti.
