Kaune rasta dar viena, kaip įtariama, nužudyta mergina

– nuotraukos ir vaizdo įrašai iš įvykio vietos
2025-12-04 22:04
Berta Banytė

Ketvirtadienio vakarą Kaune, viename Pramonės prospekto daugiabutyje, rastas jaunos merginos lavonas.

Gruodžio 4-ąją, į įvykio vietą sulėkė visos specialiosios tarnybos – pareigūnai, medikai ir ugniagesiai. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ugniagesius į daugiabutį Pramonės prospekte kvietė policijos pareigūnai. Ugniagesiai buvo paprašyti atidaryti buto duris.

Pasak Kauno apskrities policijos atstovės Odetos Vaitkevičienės, minėtu adresu esančiame bute rastas 2001 metais gimusios moters kūnas. Į specialiąsias tarnybas 19.46 val. kreipėsi su giminaite negalėję susisiekti artimieji. Pirminiais duomenimis, lavonas – su smurto žymėmis.

Policijos pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Primename, kad taip pat gruodžio 4-ąją, po vidurdienio, Kaune, V. Krėvės prospekte, rasta mirusi mergina, sužalota gerkle. Kauno apskrities policijos pareigūnai pasidalijo įtariamojo pirmuoju nužudymu nuotraukomis. Tačiau kol kas ragina nesieti šių dviejų įvykių.

