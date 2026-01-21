Kraupiai vyrą nužudžiusiam Anatolijui Trusovui skirta laisvės atėmimo bausmė

Bausmes subendrino
Vakar Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo A. Trusovą pripažino kaltu ir skyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę, nors prokuroras prašė bausti 14 metų laisvės atėmimo.
A. Trusovas anksčiau nebuvo teistas ar baustas.
Nusikaltimo metu aukai peiliu smogta 49 kartus, iš to daroma išvada, kad žmogus kankinosi ir jautė didelį skausmą, todėl nusikaltimas kvalifikuojamas kaip itin žiaurus nužudymas. Už tai kaltininkui skirta 11 metų laisvės atėmimo.
Už lavono išniekinimą skirta vieneri metai nelaisvės, bausmė subendrinta su didesniąja apėmimo būdu.
A. Trusovas buvo kaltinamas ir neteisėtu šaudmens įgijimu bei laikymu. Dėl šio kaltinimo senolis išteisintas, nes laikė šovinį kaip suvenyrą, pagamintą 1964 m., o ginklo, kuriuo galėtų šaudyti, neturėjo.
Į paskutinį teismo posėdį neatėjo nei prokuroras, nei advokatas.
Senolį kažkas pakišo?
Nusikaltimas įvykdytas 2024 m. gegužės 13-osios vakare ar 14-osios naktį kaltu pripažinto vyro bute Sausio 15-osios gatvėje.
Dieną prie laiptinės kiemsargė rado šiukšlių maišą su velionio kūnu. Tiesa, per vidurį šlaunų nupjautų kojų atsikratyta dar naktį, jų iki šiol nepavyko rasti.
Teismo sprendime teigiama, kad nusikaltimo motyvas – asmeninis konfliktas.
Išklausiusios teismo sprendimą žuvusiojo dukros teigė sutinkančios su juo – 11 metų tokio amžiaus žmogui reiškia bausmę iki gyvos galvos.
A. Trusovas po nuosprendžio paskelbimo piktinosi. „Vaikinai, aš nekaltas. Mane pakišo. Man šiemet sukaks 87-eri, man viskas skauda, negalėjau rankos pakelti, argi būčiau galėjęs padaryti tokį dalyką. Nikolajaus pas mane tądien nebuvo. Rastus įkalčius mano namuose nesunku paaiškinti, buvau girtas, neužrakinau durų specialiu užraktu, kurį kasdien naudodavau. Kažkas apsiavė mano batais ir paliko pėdsakus, jie tapo įkalčiais. Nuteisė nė už ką“, – vis kartojo A. Trusovas.
Pagyvenęs vyras nesuprato, ką jam toliau daryti. Teismo sekretorė paaiškino, kad jis gali eiti namo ir laukti, kada paštu jam bus atsiųstas nuosprendžio vertimas.
Tada jis turės teisę verdiktą apskųsti. Nuteistasis nė akimirką neabejodamas patikino, kad skųs nuosprendį.
Įtaria buvus saugumiečiu
Nužudytojo dukros Olga ir Elena neabejoja, kad kaltininkas – būtent A. Trusovas.
Moterys mano, kad jis veikė vienas, juk pareigūnai dirbo nepaprastai kruopščiai, suskaičiavo net įtariamojo namuose rastas virvutes bei raištelius ir nerado nė menkiausio trečio asmens pėdsako.
„Jeigu buvo trečias asmuo, kodėl jis tyli? Kodėl nebuvo rasta jokių dar vieno asmens pėdsakų? Puikiai pamename, kokioje valstybėje gyvenome. A. Trusovas, kaip ir mūsų tėvas, plaukė į jūrą, o laivuose tais laikais visada buvo saugumiečių. Mes neatmetame, kad šis žmogus taip pat buvo saugumietis, o tai reiškia, kad buvo specialiai paruoštas. Juk mes žinome, kad visi duomenys iš jo telefono buvo ištrinti“, – neįprastu teisiamojo elgesiu stebėjosi ir jį aiškino tėvo netekusi Olga Labanauskienė.
Ji nemano, kad A. Trusovas serga demencija ir dėl jos gali neprisiminti nusikaltimo nakties. Gydytoja dirbanti moteris puikiai žino, kaip ši liga pasireiškia, ir tokią tikimybę kategoriškai atmetė.
Didžiulius išgyvenimus patyrusios moterys prašė teismą priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Nuosprendžiu civiliniai ieškiniai patenkinti iš dalies.
Iki sprendimo įsiteisėjimo A. Trusovo buto ir turto areštas lieka nepanaikintas.
