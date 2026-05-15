Kaunietis pralaimėjo dvikovą su Kolumbijos prostitutėmis: koją pakišo darytas įrašas ir teistumai

Kreipėsi pagalbos po penkių valandų
Kaip jau rašyta, pranešimu apie konfliktą, įvykusį tarp Kolumbijos piliečių ir I. J., buvo pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius pernykštės lapkričio 13-osios kriminalus šalyje.
Tada pranešta, kad tądien apie 4.40 val. Kaune, Plento gatvėje, vyras, grasindamas daiktu, panašiu į pistoletą, iš moters, gimusios 1992 m., ir moters, gimusios 1996 m., pagrobė 2650 eurų. Įtariamasis, gimęs 1994 m., pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ pistoletas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo įsibrovus į patalpą arba panaudojus daiktą, kuriuo galima sužaloti žmogų, už kurį gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šį apiplėšimą minėtos Kolumbijos pilietėmis prisistačiusios moterys pranešė policijai tik maždaug po penkių valandų.
Paliko įkalčius telefone
Kreipdamosis į policiją, kolumbietės teigė atvykusios į Lietuvą prieš tris mėnesius su turistinėmis vizomis, tačiau neslėpė, kad buvo įdėjusios į internetą skelbimą apie teikiamas seksualines paslaugas. Ir jas apiplėšęs kaunietis buvo jų klientas, susiradęs jas pagal minėtą skelbimą. Jos praleido tąnakt šio kliento nuomojamame bute viename Plento gatvės daugiabutyje apie kelias valandas. Ir, pasinaudojęs jų teikiamomis paslaugomis bei už šias sumokėjęs, jis ieškvietė joms „Bolt“ pavežėją. Tačiau belaukiant pastarojo kieme, klientas netikėtai išsitraukė pistoletą ir pareikalavo atiduoti visus turimus pinigus, staiga sumąstęs, kad jos per daug užsiprašė už suteiktas paslaugas.
Kadangi prieš atvykstant į minėto kliento namus kolumbietės susirašinėjo su juo mobiliuoju telefonu, sutardamos 500 eurų atlygį už valandą, policijos pareigūnai nesunkiai rado, kur gyvena apiplėšimu įtariamas I. J. Jis buvo sulaikytas savo namuose, kuriuose rastas ne tik pistoletas „Airsoft“ bei 180 eurų mažesnė pinigų suma, negu nurodė netekusios kolumbietės, bet ir kanapių. Pastarųjų maišelis buvo slepiamas spintoje, o minėta eurų suma, kurios dalį I. J. jau galėjo būti spėjęs išleisti, – jo piniginėje bei kišenėse.
Kaltinamojo versija
Tačiau policijos areštinėje atsidūręs I. J. teigė, kad kolumbietės jį apkalba, panašu, kad norėdamos iš to pasipinigauti. Esą jos matė minėtą šratasvydžiui skirtą ginklą, kurį įsigyti nereikia jokio specialaus leidimo, būdamos jo namuose. O pareigūnų rasti pinigai yra ne jo grobis, bet santaupos.
Dėl I. J. suėmimo į teismą tada nesikreipta – paleidžiant iš areštinės jam buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dokumentų paėmimas. Anot teisėsaugininkų, tokį jų sprendimą lėmė ir prieštaravimai tarp nukentėjusiųjų bei įtariamojo parodymų, ir tai, kad pastarasis turi ir gyvenamąjį vietą, ir, kaip tada teigė, ne per seniausiai buvo išėjęs iš darbo, tačiau artimiausiu metu vėl ketina įsidarbinti.
Vėliau paaiškėjo, kad I. J. apsimelavo. Prieš Kauno apylinkės teismą, kuriam perduota jo byloje, kurioje jis kaltinamas ne tik Kolumbijos piliečių apiplėšimu, bet ir neteisėtu disponavimu kanapėmsi be tikslo šias platinti, t.y. savo reikmėms, I. J. stos, vis dar būdamas bedarbiu.
Radus įrašą, prašyta vertėjo pagalbos
Kolumbijos piliečių parodymai, kaip I. J. su jomis pasielgė, ne tik buvo nuoseklūs, bet ir vienodi. Šiuo metu jų jau nėra Lietuvoje – apklaustos pas ikiteisminio tyrimo teisėją, jos teigė grįžtančios atgal į tėvynę, palikdamos savo elektroninio pašto adresus – jeigu teismas norėtų, kad jos dalyvautų I. J. teismo procese nuotoliniu būdu. Tačiau teismas gali remtis ir jų ikiteisminio tyrimo teisėjui duotais parodymais.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, prie šios bylos yra prijungtas ir apie valandos trukmės vaizdo įrašas apie kolumbiečių I. J. tada suteiktas paslaugas, darytas pastarojo.
Siekiant išnaudoti visas galimybes bandant išsiaiškinti tiesą, šis įrašas buvo perduotas vertėjui iš ispanų kalbos – kad šis atsakytų, ar kolumbietės nesusitarė tarpusavyje, anot I. J., šį apšmeižti. Gautas atsakymas, kad įraše tokių duomenų nėra.
Ar I. J. teismo procesas bus viešas, priklausys ir nuo to, ar Temidės tarnai nuspręs peržiūrėti minėtą įrašą nagrinėjant šią bylą. Tačiau, pastaroji – ne dėl prostitucijos, kuri Lietuvoje – draudžiama, bet dėl apiplėšimo ir neteisėto disponavimo kvaišalais.
Biografija – iškalbinga
Ikiteisminio tyrimo metu I. J. prisipažino tik dėl neteisėto disponavimo kanapėmis, o tai, kad apiplėšė kolumbietes, visą laiką neigė.
Tačiau galiausiai prieš jį atsisuko, kaip išsiaiškinta, jau turimi trys teistumai už du smurtinius nusikaltimus bei išpuolį panaudojant ginklą. Būdamas 20-ies metų, I. J. už sunkų sveikatos sutrikdymą Kauno apygardos teismo buvo pasiųstas pusketvirtų metų už grotų. O prieš ketverius metus jo biografijoje atsirado dar du teistumai – tų pačių 2022-ųjų kovą jis išgirdo nuosprendžius ir už smurtą prieš buvusią sutuoktinę, ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo panaudojant pneumatinį pistoletą. Abiem atvejais jam buvo skirtas areštas.
Jeigu I. J. būtų pripažintas teismo kaltu dėl Kolumbijos piliečių apiplėšimo, turėtų būti konfiskuotas ir jo namuose rastas pistoletas „Airsoft“. Nepaisant to, kad jo įsigijimui nereikia leidimo, pripažinus I. J. kaltu, šis pistoletas būtų konfiskuotas kaip padaryto nusikaltimo priemonė.
Naujausi komentarai