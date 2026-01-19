 Kauno oro uoste sulaikė iš JK išsiųstą vyrą, jo dvejus metus ieškojo Lietuva

2026-01-19 13:51
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Sekmadienį nusileidus lėktuvui iš Londono, Kauno oro uoste dirbantys pasieniečiai tikrino iš Jungtinės Karalystės atskridusių keleivių asmens dokumentus. Tarp jų buvo ir britų už įstatymų pažeidimus išsiųstas 50-ies jurbarkietis.

Pasieniečiai nustatė, kad prieš daugiau kaip dvejus metus, 2023-iųjų spalį, šio vyro paiešką paskelbė Jurbarko policija.

Dėl padaryto baudžiamojo nusižengimo, nedidelės vertės svetimo turto pagrobimo, jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos bausmės, 30 parų arešto, neatliko, ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, pabėgo iš Lietuvos.

Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai jurbarkietį uždarė į laikino sulaikymo patalpą, o po valandos perdavė jį į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.

Kaip skelbia VSAT, per keliolika pirmųjų 2026-ųjų dienų VSAT pareigūnai sulaikė 30 asmenų (22 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos.

Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 22, buvo Lietuvos piliečiai, 3 – Latvijos, 2 – Baltarusijos, po 1 – Jungtinės Karalystės, Moldovos ir Ukrainos.

Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 803 ieškomus asmenis (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai.

Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.

Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.

