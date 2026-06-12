Kauno sankryžoje neišsiteko pareigūnių vairuoti automobiliai

Kaip pranešė policija, birželio 11 d. apie 7 val. Nuokalnės ir Utenos gatvių sankryžoje nuosavas automobilis „BMW X1“, vairuojamas ne tarnybos metu blaivios Policijos departamento pareigūnės, gimusios 1988 metais, atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį nuosavą automobilį „Audi A5“, kurį vairavo ne tarnybos metu blaivi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnė, gimusi 1988 metais.
Per eismo įvykį sužalota automobilio „Audi A5“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Pradėta administracinė teisena.
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