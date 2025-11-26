 Kėdainių rajone automobilis kaktomuša susidūrė su vilkiku, žuvo du žmonės, trys sužeisti

2025-11-26 18:58
Ainis Gurevičius (BNS)

 Kėdainių rajone, Šingalių kaime, trečiadienio vakarą „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku „Mercedes Benz Atego“, žuvo du lengvuoju automobiliu vykę žmonės.

Kėdainių rajone automobilis kaktomuša susidūrė su vilkiku, žuvo du žmonės, trys sužeisti / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Avarija įvyko apie 18 valandą. Policijos departamentas pranešė, kad automobilyje prispausti dar keturi žmonės – 1962 metais gimęs vairuotojas ir trys keleiviai, gimę 1981, 2005 ir 1986 metais. Jie pristatyti į gydymo įstaigą.

Per avariją žuvo 1984 ir 1972 metais gimę vyrai.

Vilkiką vairavo blaivus 1967 metais gimęs vyras. „Mazda 5“ vairuotojo blaivumo nustatyti vietoje nebuvo galimybės. Ar jis buvo blaivus, paaiškės ištyrus kraują.

Po avarijos eismas toje kelio atkarpoje buvo apsunkintas – pareigūnai reguliavo eismą.

