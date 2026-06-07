 Kelyje A1 kryptimi link Kauno – dvi avarijos: vairuotojai strigo spūstyse

Kelyje A1 kryptimi link Kauno – dvi avarijos: vairuotojai strigo spūstyse

2026-06-07 21:45 diena.lt inf.

Kelyje A1, važiuojant kryptimi nuo Klaipėdos link Kauno, pranešta apie dvi avarijas. Viena iš jų – masinė. Vairuotojai gali strigti spūstyse.

<span>Kelyje A1 kryptimi link Kauno – dvi avarijos: vairuotojai strigo spūstyse</span>
Kelyje A1 kryptimi link Kauno – dvi avarijos: vairuotojai strigo spūstyse / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie avariją ties „Mega“ buvo gautas birželio 7 d. 18.38 val. 

Čia susidūrė trys automobiliai – BMW, „VW Passat“ ir „Dodge“. Per avariją žmonės nenukentėjo. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją.

Taip pat kelyje A1 sekmadienio vakarą fiksuota ir kita avarija – Žemaičių plente, ties IX fortu, susidūrė BMW, „Volvo“ ir dar du automobiliai, kurių markės – nenurodytos. Laimė, žmonės nenukentėjo. Vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją.

Minėtose vietose dėl avarijų gali strigti eismas.

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
kelias A1
avarija
avarija LT
masinė avarija
Mega
Žemaičių plentas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų