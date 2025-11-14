 Kelyje A1 – masinė automobilių avarija

2025-11-14 17:13 diena.lt inf.

Penktadienio popietę didelė avarija trumpam paralyžiavo eismą magistraliniame kelyje A1.

Eismas Kauno kryptimi buvo visiškai sustabdytas. 

Viešojoje erdvėje skelbta, kad susidūrė trys automobiliai, tačiau Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patikslino, jog į įvykį pakliuvo keturios transporto priemonės. 

Pranešimas apie nelaimę gautas 15.30 val. 

Avarija įvyko ties Rumšiškių seniūnijos Dovainonių kaimu. Susidūrė BMW, „Škoda“, „Toyota“ lengvieji automobiliai ir vilkikas. 

Vairuotojai blaivūs.

Skaitytojo vaizdo įrašas.

Nukentėjusieji į ligoninę nebuvo vežami.

