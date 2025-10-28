Susidūrus keturiems automobiliams, sutriko eismas kelyje tarp Kauno ir Vilniaus

Kauno apskrities policijos duomenimis, pranešimas apie incidentą gautas 16.50 valandą. Nuvykus pareigūnams paaiškėjo, kad uždarytas eismas nuo Vilniaus link Kauno, netoli Biruliškių kaimo, neprivažiavus kavinės „Pas Lado“.
Apie 18 val. atlaisvinta viena eismo juosta, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai reguliuoja eismo srautus.
Susidūrė automobiliai: „Škoda“, kurį vairavo 1967 metais gimęs vyras, „Kia“, kurį vairavo vyras gimęs 1982 metais, „Opel“, kurį vairavo 1990 metais gimusi moteris, bei „Škoda“, kurį vairavo vyras gimęs 1971-aisiais.
Į gydymo įstaigą pristatytas 1967-ųjų metų gimimo „Škoda“ vairuotojas.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
Naujausi komentarai