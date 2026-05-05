Kriminalinė Šilainių mįslė: nakties išpuolis autobusų stotelėje – apiplėšimas ar sąskaitų suvedimas?

Kaip jau pranešta, minėtose suvestinėse teigiama, kad gegužės 5-ąją, 01.09 val., Baltų prospekto viešojo transporto stotelėje rastas sužalotas vyras, gimęs 1986 m., kuris paguldytas į ligoninę. Aplinkybės aiškinamos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, už kurį gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Belieka priminti, kad minėtas Baudžiamojo kodekso straipsnis yra standartinis panašiais atvejais, kol medikai, pas kuriuos pateko nukentėjusysis, dar negali įvardyti padaryto sužalojimo sunkumo. O tai įvertinus, pradėto ikiteisminio tyrimo eigoje šis Baudžiamojo kodekso straipsnis gali būti perkvalifikuotas į sunkesnį nusikaltimą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šiuo atveju, kaip sunkiai sužalotas nukentėjusysis turėjo paaiškėti po operacijos Kauno klinikose, į kurias jis buvo pristatytas iš įvykio vietos, pirminiais duomenimis, dėl blauzdos sužalojimo.
Be to, portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad apie sužalotąjį pranešė pilietiška praeivė, galėjusi papasakoti pareigūnams apie šį įvykį ir šiek tiek daugiau.
Minėta moteris teigė, kad minėtoje stotelėje, esančioje ties Baltų prospekto 173 namu, galimai į koją padurtas vyras. Ir, kad yra mačiusiųjų, kaip tai padaręs asmuo skubiai pasišalino iš įvykio vietos.
Pirminiais duomenimis, sužalotasis – ne vietinis: jis registruotas Ukmergėje. Tačiau, panašu, kad galėjo būti pas kažką Šilainiuose pastaruoju metu apsistojęs.
Pasak Kauno policijos atstovės, nukentėjusysis, kuris, kaip jau užsiminta, skubiai operuotas, dar neapklaustas. O, ar šis asmuo buvo patekęs į jos kolegų akiratį iki šio įvykio, policijos atstovė atsakyti negalėjo.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, įtariamasis šiuo nusikaltimu dar nenustatytas. O iš karto po šio įvykio sužalotasis atvykusiems policijos pareigūnams teigė, kad nieko neatsimena. Neatmetama, kad dėl patirto streso arba gausaus kraujavimo, kuris, jeigu ne minėta pilietiška moteris, galėjo lemti ir tragišką šio įvykio baigtį.
Duomenų, kad nukentėjusysis galėjo būti benamis arba neblaivus, pareigūnai teigė neturintys.
Naujausi komentarai