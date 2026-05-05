Kristijonas Bartoševičius atvežtas į kalėjimą Kaune

Apie tai pranešė naujienų portalas „15min“. Jo žiniomis, iš Kauno tardymo izoliatoriaus K. Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui.
Kaip rašė BNS, nuteistasis ankstų antradienio rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Iš sostinės K. Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną.
Tuo metu generalinei prokurorei Nidai Grunskienei antradienį žurnalistai kėlė klausimus dėl to, kaip K. Bartoševičius atvyko į komisariatą, įeidamas ne pro pagrindinį įėjimą.
„Negaliu atsakyti, tai yra Kalėjimų tarnyba ir jie turėtų atsakyti į jūsų klausimus, prokuratūra tame nedalyvauja“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Ji taip pat nekomentavo, ar politikoje dalyvavę asmenys jos požiūriu turi išskirtines sąlygas išvengti viešumo.
Atlikti bausmę buvęs Seimo narys turi po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas penkerius metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.
Pastarąją baudžiamojo poveikio priemonę teismas skyrė iš dalies tenkinęs prokuroro apeliacinį skundą. Kaltinamojo advokato Olego Šibkovo skundą, kuriuo gynyba prašė K. Bartoševičiaus išteisinimo, teismas atmetė.
Taip pat padidinus dviejų nukentėjusiųjų atstovams priteistą turtinės žalos kompensaciją, nuteistasis iš viso turės atlyginti 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Teismas šioje byloje konstatavo, kad dirbdamas parlamente K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, taip pat tvirkino tris mažamečius bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
Nuosprendis dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka. O. Šibkovas po paskelbimo praėjusį ketvirtadienį žurnalistams teigė planuojantis teikti skundą Aukščiausiajam Teismui.
