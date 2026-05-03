Kūdikį bandžiusi nusipirkti advokatė kreipėsi į LAT: moteris siekia išteisinimo

Kaip Eltai sakė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, gautu nuteistos moters gynėjos skundu prašoma nuteistąją išteisinti.
„Lietuvos Aukščiausiasis Teismas informuoja, kad šioje byloje yra gautas ir priimtas nagrinėti kasacinis skundas. Juo nuteistosios gynėja prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį“, – teigė T. Merkevičiūtė.
Anot jos, atsižvelgiant į tai, kad byla yra nevieša, konkretesnė informacija bei motyvai nėra skelbtini.
LAT nuteistos moters gynėjos skundą priėmė nagrinėti balandžio 22 d.
Apie šią bylą šių metų kovą pranešė portalas „Delfi“. Kaip teigiama portalo publikacijoje, teismas garsią Kauno advokatę ir jos sutuoktinį verslininką nuteisė už prekybą žmonėmis. Bylos duomenimis, pora prieš keletą metų bandė nusipirkti naujagimį, sudarė neteisėtą sandorį su vaiko tuomet besilaukusia mergina.
Kaip skelbė „Delfi“, jauna besilaukianti mergina norėjo nutraukti nėštumą, dėl to atvyko į vieną kliniką, kurioje moteriai gydytoja patarė visgi išnešioti ir pagimdyti kūdikį. Moteriai medikė esą minėjo, kad yra šeimų, negalinčių susilaukti vaikų, ir galėtų naujagimiu pasirūpinti.
Bylos duomenimis, kitą dieną su nėščia mergina susisiekė moteris, kuri teigė negalinti susilaukti vaikų. Ji nėščiajai pasiūlė vaiko tėvu įrašyti jos vyrą, kad ši galėtų vėliau įsivaikinti savo vyro vaiką. Besilaukianti moteris sutiko su tokiu pasiūlymu, už tai jai buvo pažadėti ir sumokėti pinigai. Anot „Delfi“, dar iki gimdymo jauna moteris gavo daugiau kaip 10 tūkst. eurų. Nėščia mergina ir minėtų sutuoktinių pora pasirašė susitarimą dėl tėvystės pripažinimo, jį patvirtino pas notarą.
Kaip nurodoma portalo publikacijoje, likus mėnesiui iki gimdymo moteris persigalvojo ir pareiškė, kad vaiko neatiduos, jį augins pati. Po tokios žinios advokatės vyras esą ėmė grasinti kūdikio susilaukusiai moteriai, pas ją namuose po vyro pranešimo lankėsi vaiko teisių apsaugos specialistai. Jauna moteris esą teigė, kad mėgino susitarti su jo kūdikio norėjusia pora, kad ji jiems grąžins iki tol sumokėtus pinigus dalimis. Galiausiai, anot „Delfi“, nesiliaujant grasinimams, jauna moteris kreipėsi į teisėsaugą.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijas teismas išteisino sutuoktinius, tačiau apeliacinės instancijos teismas priėmė kitą sprendimą – porą pripažino kaltais dėl prekybos žmonėmis. Teismas sutuoktiniams skyrė laisvės apribojimą vieneriems metams be intensyvios priežiūros. Jiems uždrausta bendrauti su vaikelį auginančia motina. Sutuoktiniai taip pat įpareigoti sumokėti po 2,5 tūkst. eurų dydžio įmokas į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
