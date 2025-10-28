Kviečia atsiliepti masinės avarijos netoli Kauno liudininkus

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK), spalio 22 d., trečiadienį, apie 19.20 val. Kauno rajone, kelyje Marijampolė–Kaunas, automobilis VW „Golf“, vairuojamas 22-ejų vyro, pirminiais duomenimis, kliudė automobilį VW „Jetta“, vairuojamą 41-ų vyro.
Išlipusius vairuotojus kliudė automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas 28-erių vyro. Netrukus stovintį automobilį VW „Golf“ kliudė automobilis VW „Touran“, vairuojamas 22-ejų vyro.
Policija prašo gyventojų ar vairuotojų, mačiusių ar vaizdo registratoriais užfiksavusių šį eismo įvykį, ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 63 474; 112 arba el. paštu [email protected]
Naujausi komentarai