Laisvės alėjoje prie parduotuvės „Šilas“ – policijos pareigūnai: kas nutiko?

„Prie „Šilo“ – policija. Kas čia įvyko? Gal kokia nelaimė?“ – teiravosi kaunietis.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad pranešimą policija gavo 15.05 val.
Anot jos, buvo sulaikytas, galimai, vagystę įvykdęs asmuo.
Kauniečiai užfiksavo ir netoliese atvykusius greitosios pagalbos medikus.
Policijos atstovė neturėjo duomenų, kad būtent dėl šio įvykio atvyko medikai. „Dėl šito atvejo medikai tikrai nevyko – gal čia sutapimas“, – teigė policijos atstovė.
Kaip jau rašyta, miesto centre esanti parduotuvė neretai tampa ilgapirščių ar kitų piktadarių taikiniu.
