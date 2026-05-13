Lakūnų plento kriminalas: ko išsigando su gatvės apšvietimo stulpu bei pušimis galynėjęsis bėglys?

Remiantis ugniagesių gelbėtojų suvestine apie antradienio iškvietimus, gegužės 12 d. 16.52 val. gautas pranešimas, kad Lakūnų plente automobilis atsitrenkė į apšvietimo stulpą ir, šį nuvertęs, iš įvykio vietos pasišalino.
Portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti daugiau šio mįslingo akibrokšto aplinkybių.
Apie jį Bendrajam pagalbos centrui pranešė pilietiška moteris. Ji teigė, būdama namuose, išgirdusi trenksmą ir išėjusi į gatvę pamačiusi tamsios spalvos automobilį, nuvertusį apšvietimo stulpą bei apgadinusį dvi pušis.
Prie šio automobilio vairo, anot liudytojos, sėdėjęs „galimai vyras“, įvykio vietoje neužsibuvo. Nepaisant to, kad jo nuverstas apšvietimo stulpas užtvėrė pravažiavimą, jis skubiai pasišalino, pirminiais duomenimis, Garliavos kryptimi.
Po tokios įvykių sekos natūraliai užgriuvo tokį bėglio poelgį lėmusių įtarimų lavina: galimai vairuota nuo kažko apsvaigus arba neturint teisės vairuoti, nes ši už panašius dalykus jau atimta, ir panašiai.
Kilo tokių klausimų ir administracinę teiseną dėl šio įvykio pradėjusiai Kauno policijai. Anot jos atstovės, kol kas ji pradėta tik dėl sukelto eismo įvykio. O bėglys iki trečiadienio vidurdienio dar buvo nerastas.
