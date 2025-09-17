 Naktį magistralėje – šiurpūs vaizdai

Naktį magistralėje – šiurpūs vaizdai

2025-09-17 09:47
BNS inf.

Automagistralėje tarp Kauno ir Klaipėdos, Raseinių rajone, trečiadienio naktį du automobiliai partrenkė tris šernus, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Naktį magistralėje – šiurpūs vaizdai
Naktį magistralėje – šiurpūs vaizdai / Asociatyvi S. Lisausko/ELTOS nuotr.

Apie 1 val. pareigūnai gavo automobilio automatinį pranešimą apie eismo įvykį.

Atvykus į nurodytą vietą paaiškėjo, kad lengvasis automobilis BMW ir kita juosta važiavęs mikroautobusas „Renault Trafic“ buvo partrenkę tris šernus. Policijos duomenimis, vienas žvėris nugaišo vietoje. Žmonės nesužaloti.

Ugniagesiai vieną apgadintą automobilį patraukė į šalikelę ir nuplovė kelio dangą.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
šernai
susidūrimai su šernais
magistralė
laukiniai gyvūnai
avarija LT
eismo nelaimė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų