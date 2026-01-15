Petrašiūnuose – miškavežio ir lengvojo automobilio akistata: prireikė medikų

Nelaimė įvyko prie Kauno hidroelektrinės. Pranešimas gautas 10.30 val.
Į įvykio vietą sugužėjo specialiosios tarnybos. Kaip portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas, medikai teikia pagalbą „Seat“ vairuotojui.
Pirminiais duomenimis, po smūgio jis skundėsi krūtinės skausmais. Medikai vairuotojo į ligoninę nevežė, skausmai vyrui dingo.
Vairuotojai sutarė dėl kaltės ir supildė eismo įvykio deklaraciją
Nelaimės vietoje formuojasi eismo spūstys.
