Petrašiūnuose – miškavežio ir lengvojo automobilio akistata: prireikė medikų (Papildyta)

2026-01-15 11:30 diena.lt inf.

Ketvirtadienį Petrašiūnuose susidūrė miškavežis ir lengvasis automobilis „Seat”.

Nelaimė įvyko prie Kauno hidroelektrinės. Pranešimas gautas 10.30 val.

Į įvykio vietą sugužėjo specialiosios tarnybos. Kaip portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas, medikai teikia pagalbą „Seat“ vairuotojui.

Pirminiais duomenimis, po smūgio jis skundėsi krūtinės skausmais. Medikai vairuotojo į ligoninę nevežė, skausmai vyrui dingo. 

Vairuotojai sutarė dėl kaltės ir supildė eismo įvykio deklaraciją

Nelaimės vietoje formuojasi eismo spūstys.

 

