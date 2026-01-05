Tragedija, įvykusi prie „Molo“, pasikartojo Aukštuosiuse Šančiuose: tik pastarąją užgožė šventės

Pranešta lakoniškai
Apie šį kraupų eismo įvykį Kauno policijos suvestinės tada pranešė labai lakoniškai – kaip apie eilinį: „Gruodžio 23 d. apie 13.50 val. Prancūzų g. sunkiasvorė transporto priemonė „Scania“, vairuojama vyro (gim. 1964 m.), kliudė pėsčiąją (gim. 1945 m.). Dėl patirtų sužalojimų ji pristatyta į gydymo įstaigą.“
Nors iš tikrųjų šis eismo įvykis labai primena garsiai nuskambėjusią vieno pernykščio rugsėjo vidurdienio tragediją ties prekybos centru „Molas“, kai vilkiko, tempusio pakrautą priekabą-šaldytuvą ir sukusio į „Maximos“ sandėlius, vairuotojas nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje mirtinai sužalojo šia ėjusią moterį. Ikiteisminis tyrimas, pradėtas dėl šios tragedijos, dar nebaigtas.
Portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti, kad iš tikrųjų ir Aukštuosiuose Šančiuose Kūčių išvakarėse įvyko panaši tragedija su gresiančiu blogiausiu finalu, nes nukentėjusi senolė, kuriai konstatuoti daugybiniai kaulų lūžiai su vidaus organų pažeidimais, tebėra panardinta į dirbtinę komą.
Ne visi galimi liudytojai nustatyti
Ši tragedija įvyko ne per toliausiai senolės namų – Prancūzų, Breslaujos ir Kaišiadorių gatvių žiedinėje sankryžoje. Ir sunkvežimio „Scania“, tempusio priekabą su minėtu neeiliniu kroviniu, vairuotojas apie tai, kad kliudė žmogų, pirminiais duomenimis, sužinojo iš kito vairuotojo, šiam puolus signalizuoti, bei jo sunkvežimį sustabdžiusio kito pėsčiojo.
Nustatytas tik pastarasis – grįžęs iš paštomato su siuntiniu ir pamatęs jau finalinę šio eismo įvykio dalį – kaip sunkiasvorė, vežanti kombainą, važiuoja per pargriuvusį žmogų.
Iš pradžių įtarta, kad senolę galėjo pastumti po sunkiasvorės ratais, kliudydamas petimi, praeivis, su kuriuo jai teko prasilenkti siauru šaligatviu, kirtus Kaišiadorių gatvę, ir kuris lyg niekur nieko nuėjo savo keliais. Tačiau peržiūrėjus greta esančios įmonės vaizdo kameros įrašus, paaiškėjo, kad minėtas asmuo prasilenkė su senole, būdamas arčiau gatvės, negu ji. Be to, nukentėjusioji dar prieš jiems prasilenkiant jau tiesė ranką į tvoros stulpelį – panašu, kad sutrikus sveikatai. Tačiau netrukus, praradus lygsvarą, atbula nukrito tiesiai į važiuojamąją kelio dalį – ten, kur apsisukinėjo sunkiasvorė, tempianti priekabą su kombainu. Tačiau jos vairuotojas to nematė – kai jo kabina važiavo pro šią vietą, senolė dar buvo ant šaligatvio.
Vaizdas – iškalbingas
Atvykus greitosios medikams, nukentėjusioji buvo sąmoninga ir skundėsi rankos bei galvos skausmais. Tačiau, panašu, kad tai tebuvo patirto šoko padariniai. Kaip iš tikrųjų ji nukentėjo per šį eismo įvykį, paaiškėjo, tik nuvežus senolę Kauno klinikų specialistams.
Portalo gautoje Kauno policijos šio kraupaus įvykio vietoje dronu darytoje nuotraukoje užfiksuota ir tolėliau nuo įvykio vietos – prieš pėsčiųjų perėją sustojusi senolę sužalojusi sunkiasvorė, vežusi priekaboje kombainą, o už jos – ties posūkiu likęs rombas, prie kurio viskas įvyko ir prie kurio skersas stovi vienas iš policijos automobilių. Nuotraukoje užfiksuota ir elektros skydinė, ties kuria senolei, perėjusiai Kaišiadorių gatvę, sustreikavo sveikata, ir gana siauras ten esantis šaligatvis, kuriame ji prasilenkė su asmeniu, kuris, manyta, kad galėjo ją nustumti į važiuojamąją dalį.
Įtarimas dar nepareikštas
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, už ką gresia bauda nuo 5 iki 20 tūkst. eurų arba laisvės apribojimas, arba areštas nuo penkiolikos iki 90 parų, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Tačiau, kaip jau užsiminta, jis bet kada gali būti perkvalifikuotas į sunkesnę šio straipsnio dalį, už ką jau gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų, nenumatant jokios kitos alternatyvos.
Sunkiasvorės vairuotojui – taip pat greta esančios įmonės, nuomojančios kombainus, darbuotojui, panašu, kad, pasibaigus sezonui, vežusiam ten savo neeilinį krovinį, įtarimas dar nėra pareikštas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai