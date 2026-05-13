Naktį Šančiuose – neeilinis sujudimas

Sujudimas Šančiuose
Tuo metu pasieniečiai, lyginant su praėjusiais metais stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą.
„3.17 val. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, L. Ivinskio gatvėje, nusileido meteorologinis balionas su, įtariama, kontrabandinėmis cigaretėmis“, – sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Jos žiniomis, su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti.
„Pirminiais duomenimis, tikėtina, kad buvo 9 tūkst. pakelių cigarečių. Mūsų pareigūnai surinko informaciją ir pagal tvarką perdavė ją VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybai – BNS), prijungti prie jų vykdomų tyrimų“, – nurodė O. Vaitkevičienė.
Kaip rašė BNS, trečiadienio naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė du skrydžius ir maždaug 128 keleivius.
Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau aštuonis kartus.
Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, fiksuojami savaičių trukmės laikotarpiai, kai balionams būdingų žymų išvis neregistruojama.
„Šiandien buvo nedaug (žymų – BNS), galbūt keletas. Nepasakysiu tikslaus skaičiaus, nes informacija dar tikslinama iš visų tarnybų, bet tikrai nedaug“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras.
Jis baliono nusileidimą Kaune siejo su geru tarnybų darbu šalies pasienyje.
„Galima skirtingų versijų ieškoti, kodėl tas balionas atsirado Kaune, bet aš manau, ir dėl to, kad mūsų tarnybų veikla šalia pasienio yra labai suaktyvėjusi ir tvirtai laiko ranką ant visų koridorių, kur gali būti gabenami kroviniai“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Policijos departamento trečiadienio duomenimis, nuo praėjusių metų lapkričio 24-osios, kai su Valstybės sienos apsaugos, Muitinės kriminaline tarnybomis, Karo policija pasienyje vykdomi prevenciniai reidai, perimti 134 balionai.
Juose rasta 376 tūkst. 91 pakelis kontrabandinių cigarečių, dėl kontrabandos pradėta 19 ikiteisminių tyrimų ir sulaikyti 72 asmenys.
Ką rodo skaičiai?
VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS nurodė, kad kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjęs, pasieniečiai tai sieja su Vyriausybės sprendimais.
„Šiemet yra perimti 93 balionais skraidinti kroviniai. Sausį perimti 29, vasarį – 24, kovą – 30, balandį – septyni, gegužę – tik keturi. Pernai skaičiai visai kiti buvo, pavyzdžiui, sausį perimti 63 kroviniai, vasarį – 45, kovą – 77, šis mėnuo praėjusiais metais buvo rekordinis, balandį – 46, gegužę – 69“, – sakė G. Mišutis.
Savo ruožtu, pasieniečiai antradienio vakarą Šalčininkų rajone aptiko balionu atskraidintą 12 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių krovinį, su oro uosto uždarymu G. Mišutis šio radinio nesieja.
„Situacija intensyvumo požiūriu (gerėja – BNS), tos priemonės, kurių valstybė ėmėsi, yra paveikios, bet negalima sakyti, kad problemos nėra, ji tęsiasi“, – sakė VSAT atstovas.
Tarp efektyvių priemonių užkardant balionų skrydžius jis įvardijo jungtinę tyrimo grupę ir prevencinius reidus, kai kas parą skirtingos teisėsaugos institucijos skiria pajėgumus automobilių, asmenų patikrai.
Taip pat – baudžiamosios atsakomybės už kontrabandą pavojingu būdu, įskaitant gabenimą oru, sugriežtinimą, pernai gruodį įvestą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl kontrabandinių balionų grėsmės.
„Valstybės lygio ekstremalioji situacija, jungtinė teisėsaugos grupė, veiksmingos operacijos, įstatymų pataisos negalėjo nepaveikti, bet tas reiškinys vis dėlto dar yra, kurio šaknys yra Baltarusijoje, ir jo nebūtų, jei nebūtų Baltarusijos interesų ir toleravimo“, – nurodė G. Mišutis.
Žada naują įstatymų iniciatyvą
Pasak V. Kondratovičiaus, dalis kontrabandą vykdančių grupuočių veiklą nutraukia, bet jos turi daug vadeivų ir „tos galvos dar atauga“.
„Darbo turėsime nemažai ir turime nemažai. Ateity dėmesys nuo to fenomeno, nuo kontrabandos niekur nenueis, ir laikysime tvirtai ranką ant tos neteisėtos veiklos“, – sakė ministras.
„Taip, kol kas balionai skrenda, bet tie veiksmai, kurie yra daromi, parodo didelį postūmį, nes iš viso visų skaičių ir sulaikymų kontrabandos atvejais sumažėjo mažiausiai du kartus“, – pažymėjo jis.
V. Kondratovičius taip pat žada naują įstatymų iniciatyvą kovai su kontrabanda. Apie tai jis buvo užsiminęs dar vasarį.
„Turime naują teisėkūrinę iniciatyvą, kurią paleisime greitai Vyriausybei, tikiuosi, Vyriausybė pritars ir į Seimą nukeliaus“, – sakė vidaus reikalų ministras.
BNS rašė, kad praėjusių metų gruodį Seimas jau priėmė pataisas, griežtinančias atsakomybę už kontrabandos gabenimą pavojingu būdu.
Pernai balionai Vilniaus oro uoste sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą. Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
