Naujųjų sutiktuvės pakaunėje baigėsi tragiškai: išsigelbėjo tik neblaivaus keturratininko keleivė

Kai kurios užregistruoto pranešimo detalės skambėjo šokiruojančiai. Ir dėl patirto šoko, ir susidūrus su galimu kai kurių žmonių abejingumu.
Apie tai, kad įvyko ši nelaimė buvo pranešta maždaug už pusvalandžio po jos – kai išsigelbėjusioji grįžo kiaurai permirkusi į taip pat Gervėnupiuose esančius savo tėvų namus.
Išsigelbėjusi 40-metė teigė, kad viskas įvyko, kai ji kartu su Naujuosius metus jos tėvų namuose šventusiu 36-erių metų draugu išvažiavo šio vairuojamu keturračiu kažko pasiimti į jo namus, esančius taip pat Gervėnupyje. Ir grįžtant atgal neblaivus draugas pradėjo demonstruoti, kaip jis šauniai valdo keturratį. Tam pasirinktas jau ne tas kelias, kuriuo važiuota į jo namus, o kažkokie šunkeliai – kur daugiau pusnių.
Šokant per vieną iš pusnių netrukus jų keturratis atsidūrė vandenyje. Prieš išsigelbėdama ji dar spėjo pamatyti kažkokias liepsnas iš pradėjusio grimzti keturračio.
Moteris teigė, kad jai šiaip taip pavyko išsikapanoti krantan, o keturračio vairuotojui – ne.
Ne mažiau šokiruojančiai skambėjo ir moters pasiteisinimas, kodėl ji pranešė apie šią, kaip pati teigė, maždaug prieš pusvalandį įvykusią nelaimę tik dabar. Ji sakė, kad bandė eiti pas arčiau nelaimės vietos gyvenančius žmones, kad šie praneštų apie įvykį greičiau, tačiau niekas jos neįsileido. Nestojo ir jos, vilkinčios kiaurai peršlapusiais rūbais, stabdomi automobiliai. Todėl ji pasiekė tėvų namus, iš kurių pranešė apie nelaimę, tik po pusvalandžio.
Į įvykio vietą išvykstantiems ugniagesiams gelbėtojams buvo nurodytas išsigelbėjusiosios namų adresas.
Parodžius jiems įvykio vietą, maždaug už penkiolikos minučių apie metras nuo kranto buvo aptiktas apvirtęs keturratis. Ištraukę jį, ugniagesių gelbėtojų narai ėmė ieškoti ir galimai nuskendusio žmogaus.
Tačiau kobiniais išdaužus 40 kvadr. metrų plote tvenkinio ledą, kūno rasti nepavyko. Tik konstatuota, kad dugnas gilėja ir toliau tęsti paieškas yra nesaugu.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, paieškos, policijos prašymu, atnaujintos penktadienio ryte. Panašu, kad galutinai įsitikinus, kad keturratis vairavęs vyras taip ir negrįžo nei į savo namus, nei į tragiškai pasibaigusią šventinę užstalę.
(be temos)