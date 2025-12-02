Užtvankoje – nuskendęs vyras

Ugniagesiai žmogaus užtvankoje ieškojo policijos prašymu. Buvo išžvalgyta 800 metrų užtvankos krantinės, išlaužta 200 metrų ledo.
Kėdainių rajone, Karūnavos kaime esančioje užtvankoje, ugniagesiai gelbėtojai pirmadienį rado nuskendusį vyrą, antradienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Ugniagesiai žmogaus užtvankoje ieškojo policijos prašymu. Buvo išžvalgyta 800 metrų užtvankos krantinės, išlaužta 200 metrų ledo.
Vieno metro atstumu nuo kranto rastas nuskendęs 1954 metais gimęs vyras.
Kūnas perduotas policijai.
