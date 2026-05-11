Netoli Zoologijos sodo – skaudi eismo nelaimė

Avarija įvyko Radvilėnų plento pėsčiųjų perėjoje. Kauniečiai stebėjo ant kelio gulintį elektrinį paspirtuką, „Honda“ automobilį, kurio priekinis stiklas – sudaužytas. Įvykio vietoje darbavosi ir policijos pareigūnai, vertinę visas galimas avarijos priežastis. Liudininkų teigimu, pasprituku važiavo jaunas vyras.
Kauno Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovai portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie eismo įvykį Radvilėnų plento ir Vydūno alėjos sankirtoje gautas 13.43 val.
„Pranešta, kad automobilis „Honda“, vairuojamas blaivaus 1968-ais m. gimusio vyro, kliudė paspirtuku važiavusį 2001 m. gimusį vyrą. Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą“, – teigė Kauno VPK atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)