Netyčia kūdikį sunkiai sužalojusio tėvo byla: nešdamas kliudė mažylio galvą į durų varčią

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas šių metų gegužės 20 dieną, gavus Kauno ligoninės pranešimą, kad gegužės 18-ąją į ligoninę buvo pristatytas ir dėl galvos traumos paguldytas kūdikis.
Tyrimo duomenimis, vyras, eidamas pro duris ir neatsargiai nešdamas mažametį sūnų ant rankų, įtariama, kliudė jo galvą į durų varčią. Manoma, kad dėl patirtos traumos kūdikiui po smegenų dangalais išsiliejo kraujas.
Baudžiamasis kodeksas už sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo numato laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimo bausmę iki trejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.
