 Pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

Pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

2026-05-15 18:45 diena.lt inf.

Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kai balandžio 22 d. apie 13.20 val. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pavogtos prekės. 

Padaryta turtinė žala siekia 190 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

 

 

Šiame straipsnyje:
vagystė
nesusimokėjo už prekes
ikiteisminis tyrimas
Santakos policijos komisariatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų