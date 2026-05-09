Pilies žiede – BMW skrydis į spaudos kioską

Vaizdai iš įvykio vietos pasirodė socialiniusoe tinkluose. Juose matomas pilkos spalvos BMW automobilis, įvažiavęs į netoli viešojo transporto stotelės stovintį spaudos kioską.
Kad toks įvykis tikrai fiksuotas, portalui kauno.diena.lt patvirtino ir Kauno policijos atstovė.
Anot jos, gegužės 9 d. apie 11 val. gautas pranešimas, kad Jonavos g., netoli 3 numeriu pažymėto pastato, vyro (2003 m. gim.) vairuojamas BMW įvažiavo į spaudos kioską.
„Vairuotojas – blaivus. Tikėtina, kad vyras automobilio nesuvaldė dėl slidžios kelio dangos“, – detalizavo policijos atstovė.
Laimei, per avariją žmonės nenukentėjo.
Tačiau tuo nelaimingi atsitikimai keliuose nesibaigė.
Šeštadienio vakarą, po 18 val., portalą kauno.diena.lt pasiekė skaitytojo nuotrauka, kurioje užfiksuota eismo nelaimė prie „Megos“. Joje matomas baltos spalvos BMW, pakibęs ant atitvarų.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt aptvirtino, kad gautas pranešimas ir apie šį incidentą.
„Apie 17. 36 val. pats vairuotojas pranešė, kad įvyko eismo nelaimė. Žmonės nenukentėjo, vyksta tyrimas“, – detalizavo policijos atstovas ir dar pridūrė, kad šioje vietoje panaši nelaimė užfiksuota ir šiąnakt. Panašu, kad šis kelio vingis tampa spąstais vairuotojams.
