Per plauką nuo tragedijos: avarijomis garsėjančiame prospekte Kaune – dar vienas smarkus susidūrimas

Pranešimas apie šį susidūrimą, kaip ir portalo turimose nuotraukose įamžintas vaizdas, skambėjo grėsmingai: ties A. Juozapavičiaus prospekto 44 namu susidūrė du automobiliai, vienas iš jų – elektromobilis, iš kurio rūksta dūmai. Toks pranešimas buvo užregistruotas 10.04 val.
Į įvykio vietą išskubėjo ne tik policija bei greitosios medikai, bet ir dvi ugniagesių gelbėtojų autocisternos.
Galiausiai konstatuota, kad nuo Panemunės miesto centro kryptimi važiavę ir susidūrę vairuotojai gali apsiriboti eismo įvykio deklaracijų užpildymu, nes vieną iš jų apžiūrėję greitosios medikai konstatavo, kad jų pagalbos nereikia. Nors praėjus patirtam stresui, kaip jau ne kartą yra buvę, situacija gali ir pasikeiti.
Panašu, kad greitosios medikų apžiūrėtas automobilį „Mercedes-Benz“ vairavęs asmuo, kuris, greičiausiai, neišvengė šio susidūrimo, išsukdamas į prospektą iš įvažiavimo į daugiabučių kiemus. Tačiau jį, kaip ir sustabdyti nespėjusį paskui važiavusio elektromobilio, pirminiais duomenimis – „Hyundai“, vairuotoją nuo rimtesnių sužalojimų galimai išgelbėjo išsiskleidusios oro pagalvės.
Ugniagesiams gelbėtojams taip pat daug darbo įvykio vietoje nebuvo – užteko tik atjungti susidūrusių automobilių akumuliatorius. O po to jau ugniagesius gelbėtojus pakeitė „Kauno švaros“ darbuotojai, kviesti nuvalyti kelio dangą nuo šio ne juokais praeivius ir greta gyvenančius žmones išgąsdinusio susidūrimo padarinių.
„Kauno dienos“ skaitytojos vaizdo įrašas
