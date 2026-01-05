Po dviejų berniukų gyvybes nusinešusios avarijos – mokyklos žinutė

„Mieli gimnazijos bendruomenės nariai,
Bendruomenė nelaimei ištikus yra meilė, paversta veiksmu. Tai supratimas, kad nors tragedija įvyko vienoje šeimoje, skauda mums visiems…
Mūsų bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – avarijoje žuvo mūsų gimnazijos mokinukas ir jo broliukas.
Tėveliams, išgyvenantiems didžiausią gyvenimo išbandymą, labiausiai reikia mūsų visų palaikymo. Šiuo sunkiu metu maldomis bei mintimis esame kartu su broliukų šeima bei artimaisiais, linkėdami jiems stiprybės ir ramybės.
Gimnazijos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai“, – rašė gimnazija.
Sūnų netekęs tėtis Deividas Liutvinas „Kauno dienai“ pasakojo apie tragišką avariją.
Primename, kad sausio 2 d. 10.38 val. Kruonio sankryžoje susidūrė „Volvo“ ir BMW. Automobilį „Volvo“ vairavo moteris, gimusi 1995 metais. Viduje buvo trys mažamečiai, gimę 2018, 2019 ir 2024 metais. Mažiausiasis iš jų buvo prispaustas automobilinėje kėdutėje.
BMW vairavo vyras, gimęs 1992 metais. Kartu su juo važiavo moteris, gimusi 1998 metais, ir vaikas, gimęs 2023 metais.
„Ugniagesiai gaivino vaikus, teikė pagalbą, kol vyko medikai, karpė automobilius“, – apie tragišką nelaimę anksčiau pasakojo Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Deivido sūnūs neišgyveno. BMW vairuotojas ir moteris bei mažametis dėl patirtų sužalojimų buvo pristatyti į gydymo įstaigą.
Dėl ko įvyko tragiška avarija, aiškinasi pareigūnai, bus atliekamas ikiteisminis tyrimas. Pirminiais duomenimis, įtariama, kad avarija įvyko, kai automobilis „Volvo“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
„Abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs“, – Eltai sakė policijos atstovė.
