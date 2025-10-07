 Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: apvirtus automobiliui, žuvo jaunas vyras

Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: apvirtus automobiliui, žuvo jaunas vyras

2025-10-07 06:42
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kaišiadorių rajone pirmadienio naktį apvirtus automobiliui, šalia jo rastas žuvęs transporto priemonės savininkas, pranešė policija.

Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: apvirtus automobiliui, žuvo jaunas vyras
Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: apvirtus automobiliui, žuvo jaunas vyras / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Anot Policijos departamento, apie 23.50 val. Kaišiadorių rajone, magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, pastebėtas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Škoda Superb“.

Šalia automobilio rastas žuvusio transporto priemonės savininko (gim. 2005 m.) kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Kaišiadorių rajonas
avarija LT
apvirto automobilis
žuvo vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Melissa
! Karšt0s merginos tavęs laukia,, pažiūrėk --- HOTY.LAT
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų