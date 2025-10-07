Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: apvirtus automobiliui, žuvo jaunas vyras

Anot Policijos departamento, apie 23.50 val. Kaišiadorių rajone, magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, pastebėtas nuo važiuojamosios kelio dalies nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Škoda Superb“.
Šalia automobilio rastas žuvusio transporto priemonės savininko (gim. 2005 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
