Po smūgio į medį – sužeistas vairuotojas ir apvirtęs mersedesas

Šį rytą kylant į kalną Prancūzų g. link nesuvaldytas lengvasis automobilis išvažiavo iš važiuojamosios dalies ir tokia jėga trenkėsi į pakelės medį, kad apvirto ant šono.
Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie nelaimę gautas 10.27 val. Pranešta, kad Kaune, Ivinskio g., automobilis „Mercedes-Benz“ atsitrenkė į medį ir apvirto.
35 m. vairuotojui prireikė medikų pagalbos, jis pristatytas į gydymo įstaigą.
Tai ne pirma avarija šiandien. Kaip jau rašėme, ankstų rytą vingiuotame Radvilėnų pl. taip pat „Mercedes-Benz“ pakibo ant skardžio. Nuvykusiems pareigūnams 27-erių vairuotojas nurodė, kad į kelią išbėgo lapė, o bandydamas išvengti susidūrimo nesuvaldė vairuojamo automobilio.
Belieka priminti vairuotojams, kad esant tokioms oro sąlygoms keliuose prireikia dar daugiau atidumo.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad penktadienio dieną daug kur palis, Vakarų Lietuvoje vyraus trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 15-18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas daugiausia pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai