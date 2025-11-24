Prie Nemuno vaikštinėjusiai porai – pavojingas nepažįstamojo akibrokštas

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas užfiksuotas lapkričio 23 d. apie 15 val. Gintaro gatvėje, parke, prie Nemuno upės.
Vyrui (gim. 1993 m.) ir moteriai (gim. 1993 m.) vyriškis grasino daiktu, panašiu į revolverį.
Sulaikytas įtariamasis (gim. 1994 m.), pas kurį rastas ir paimtas neteisėtai laikomas dujinis revolveris su penkiais šoviniais bei stiklinis indas su augalinės kilmės medžiaga.
Vyras uždarytas į areštinę, jam teks atsakyti pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius – grasinimą nužudyti, neteisėtą ginklo laikymą ir disponavimą narkotikais.
