Prie tvenkinio palikti rūbai ant kojų sukėlė tarnybas: savininko paieškos virto kuriozu

Vyriškas pilkos spalvos megztinis su juodu užrašu, mėlyni džinsai ir batai – tokį vaizdą birželio 3-iosios vakarą, apie 22.30 val, prie Krašto gatvėje esančio I-ojo Neveronių tvenkinio pamatė pilietiškas praeivis.
„Kauno dienos“ žurnalistams vyras pasakojo, kad radus rūbus bei apavą ir pamanius, kad žmogus galėjo nuskęsti, buvo iškviestos specialiųjų tarnybų pajėgos – policijos pareigūnai ir ugniagesiai. Jie valtimi perplaukė visą tvenkinį ir atliko žvalgybą, tačiau žmogaus, kuriam galėtų priklausyti minėta apranga, nerado.
„Nunešėme valtį į ugniagesių brigados priekabą. Jie sakė, kad kai atvažiuos policijos pareigūnai, galės išsikviesti ir narus. Atvykę policininkai prie rūbų rado kateterius, teigė, kad pasitelks kinologą su šunimi. Manęs paprašė, kad į gyventojų feisbuko grupes įdėčiau rastų rūbų nuotrauką tikintis, kad atsiras kas nors, kas turės daugiau informacijos. Paskui išvažiavau namo – tolimesnė įvykio eiga man nėra žinoma“, – kalbėjo pašnekovas.
Kai radinio vaizdas atsidūrė socialiniame tinkle, netrukus, naktį iš birželio 3-iosios į 4-ąją, apie 1 val., su Kauno apskrities policijos pareigūnais susisiekė pats rūbų ir apavo savininkas. Jis sakė feisbuke pamatęs įrašą apie prie Neveronių tvenkinio rastus kažkieno paliktus rūbus. „Vyras teigė, kad rūbai priklauso jam – nelaimė nenutiko. Jam viskas gerai“, – detalizavo Kauno apskr. policijos atstovė Kristina Miškauskaitė.
Vyras policininkams aiškino, kad rūbus ten paliko, nes buvo vartojęs alkoholio ir nebesugebėjo jų su savimi pasiimti. Policijos pareigūnai grąžino rūbus savininkui.
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