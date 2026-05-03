 Prie vairo – sunkiai apgirtęs motociklininkas

2026-05-03 10:07 diena.lt inf.

Šeštadienį Kaune pasitaikė skaudi avarija, kurios metu nukentėjo motociklininkas bei keleivė. Netrūko ir tokių, kurie nevengė sėsti prie vairo sunkiai apgirtę.

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, gegužės 2 d., apie 11.30 val., A1 kelyje, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, Islandijos pl., susidūrė automobilis BMW, vairuojamas moters (gim. 2004 m.), ir motociklas „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1955 m.). 

Motociklo vairuotojas ir keleivė (gim. 1956 m.) pristatyti į gydymo įstaigą.

Šeštadienį, apie 20.45 val., Jonavoje, Gaižiūnų g., motociklą „Suzuki“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1988 m.). 

Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,98 prom.

