Prie vairo – sunkiai apgirtęs motociklininkas

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, gegužės 2 d., apie 11.30 val., A1 kelyje, Vilnius-Kaunas-Klaipėda, Islandijos pl., susidūrė automobilis BMW, vairuojamas moters (gim. 2004 m.), ir motociklas „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1955 m.).
Motociklo vairuotojas ir keleivė (gim. 1956 m.) pristatyti į gydymo įstaigą.
Šeštadienį, apie 20.45 val., Jonavoje, Gaižiūnų g., motociklą „Suzuki“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1988 m.).
Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,98 prom.
