Skrydis iš Kauno virto košmaru: „Ryanair“ lėktuve kilo muštynės

Ketvirtadienį lėktuvui skrendant iš Kauno į Dublino oro uostą lėktuve kilo muštynės. Įvykio liudininkas pasakojo, kad ginčas tarp vyrų įsiplieskė įpusėjus kelionei, o konflikto įkarštyje vienas iš vyrų per grumtynes net esą nuplėšė kitam marškinius.
Skelbiama, kad lėktuvo įgula greitai įsikišo į konfliktą ir užkito kelią tolimesnei eigai. Vis dėlto lėktuvui nusileidus buvo iškviesta policija.
Orlaivį pasitiko policija, o šie keleiviai buvo išlaipinti.
„Maždaug 20 minučių buvome laikomi, kol į lėktuvą įlipo policijos pareigūnai ir oro uosto policija. Du incidente dalyvavę vyrai buvo išlaipinti“, – portalui „Irish Mirror“ pasakojo liudininkas.
„Ryanair“ patvirtino incidentą.
„Šio reiso iš Kauno į Dubliną (gruodžio 11 d.) įgula iš anksto iškvietė policijos pagalbą, kai keleivių grupė lėktuve ėmė elgtis netinkamai. Orlaivį pasitiko policija, o šie keleiviai buvo išlaipinti“, – skelbė jie.
Aviakompanija taip pat pasmerkė netinkamą keleivių elgesį.
„Ryanair“ taiko griežtą nulinės tolerancijos politiką keleivių netinkamam elgesiui ir toliau imsis ryžtingų veiksmų kovodama su chuliganišku keleivių elgesiu, siekdama užtikrinti, kad visi keleiviai ir įgulos nariai keliautų pagarbiame ir be streso aplinkoje, be nereikalingų trikdžių“, – rašoma „Ryanair“ komentare.
