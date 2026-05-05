Šokiruojantis namo suniokojimas: galimas įtariamasis išsidavė komentuodamas šį išpuolį?

Kaip jau pranešta, gegužės 4 d. apie 11.45 val. į Kauno apskrities vyriausiąjį komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1992 metais, kuri pareiškė, kad nuo balandžio 25 iki 27 dienos (tikslus laikas nustatinėjamas) nenustatytas asmuo apgadino namo vidaus sienas ir duris bei supjaustė lubas. Padaryta materialinė žala siekia 10 tūkst. eurų.
Policija teigia po šio pranešimo pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo, už ką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba jos atėmimas iki dvejų metų. Pagal numatytą griežčiausią bausmę šis nusikaltimas priskiriamas nesunkiems.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad minėtas namas yra Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje. Ir išsikviesdama į įvykio vietą policijos pareigūnus, pareiškėja nurodė ir galimą įtariamąjį – vieną iš šiame name dirbusių meistrų. Neatmetama, kad tai gali būti jo kerštas už tai, kad jis buvo perspėtas, jog jam bus sumokėta mažiau dėl to, kad jis iki nurodyto termino neatliko sutartų darbų.
Portalo žiniomis, apie tai, kad supjaustytos įtempiamos namo lubos bei spalvotu markeriu išpaišytos vidinės jo sienos bei kambarių durys, pareiškėja sužinojo iš kito meistro, atvykusio prieš savaitę dirbti į šį namą.
Kodėl namo savininkė kreipėsi į policiją tik po savaitės, neaišku. Kaip ir tai, kaip įtariamasis pateko į nusikaltimo vietą.
Viliamasi, kad jį padės nustatyti ne tik vaizdo kameros.
