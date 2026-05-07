Spardyto šuniuko istorija sukrėtė tūkstančius: kuo pasibaigė piktadarei?

„Tūkstančius žmonių sukrėtusi istorija apie spardytą šuniuką vis dar rūpi visuomenei, o mes po ilgų procesų pagaliau galime jus supažindinti su bylos baigtimi“, – ketvirtadienį paskelbė viešoji įstaiga.
Kaip jau rašyta, šių metų sausį ne pelno siekianti organizacija „Rožinė pėdutė“ pasidalijo už širdies griebiančiu vaizdo įrašu. Gavę visuomenės prašymus reaguoti, „Rožinė pėdutė“ operatyviai surinko pirminę medžiagą ir kreipėsi į GGI dėl teisinės pagalbos.
„Suvieniję jėgas, siekėme, kad smurtas neliktų nepastebėtas. Policija, pasitelkusi Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą į pagalbą, priėmė sprendimą, kuriuo skriaudėjai paskirta 150 eurų bauda, gyvūno konfiskavimas bei draudimas du metus įsigyti ar laikyti šunis. Tiesa, gyvūnas, nors ir konfiskuotas, šiuo metu yra laikomas pas skriaudėjos šeimos narius. Dar tiksliai nežinome, ar jis bus perduodamas į kitus namus, ar vis tik, atsižvelgiant į tai, kad šuneliui 17 metų, namų aplinka dar kartą keičiama nebus. Visgi manome, kad gyvenimas su kitu, šuneliui pažįstamu asmeniu, šiuo atveju yra tinkamas sprendimas. Nors, mūsų nuomone, 150 eurų bauda neatitinka padarytos žalos žiaurumo, pareikalavę visos bylos medžiagos ir su ja išsamiai susipažinę, visgi priėmėme išvadą, kad nebešvaistysime resursų teikdami naujus skundus, nes atsižvelgiant į bylos detales, didesnės nuobaudos šiame procese vis tiek pasiekti nepavyks. Manome, kad visgi yra ir kuo pasidžiaugti – GGI pasiektas draudimas laikyti gyvūnus žiauriai su jais pasielgusiems asmenims yra akivaizdžiai taikomas praktikoje. Mūsų tikslas – siųsti stiprią žinutę visuomenei, kad smurtas prieš gyvūnus yra netoleruotinas“, – feisbuke rašė organizacija.
Sausio mėnesį portalas kauno.diena.lt rašė, kad, anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK), sausio 12 dieną teisėsaugą pasiekė prašymas pradėti administracinę teiseną dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.
Sausio 9 d. apie 15 val. Kaune, Rasytės gatvėje, 1974 metais gimusi moteris galimai žiauriai elgėsi su šunimi.
(be temos)