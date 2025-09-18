Sprogusio žaislo mįslė: klausimų kol kas – daugiau nei atsakymų

Išmetė pro langą
Trečiadienio vakarą buvo pranešta apie sprogimą pačiame Kauno centre. Neįprasta aplinkybė buvo ta, kad sprogimą sukėlė žaislas. Ne gana to – per sprogimą nukentėjo 2015 metais gimęs vaikas.
Anot tarnybų, galimai sprogus žaislo baterijai, vaikas nudegė rankas, pilvą, veidą ir plaukus. Jis degančią mašinėlę išmetė per balkono langą.
Itin reto pobūdžio incidentas įvyko Laisvės alėjos 59-ajame name. Netrukus čia sulėkė specialiosios tarnybos. Nukentėjęs mažametis buvo išvežtas į Kauno klinikas.
Gaisro išvengta
„Kauno diena“ domėjosi, ar jau pavyko nustatyti, kokioje šalyje žaislas pagamintas, kur ir kada jis buvo nupirktas.
Ketvirtadienį iki pietų atsakymų į šiuos klausimus atsakingos tarnybos dar neturėjo.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė nurodė, kad ugniagesiai įvykio priežasčių netiria, nes buvo ne gaisras, bet sprogimas.
Negavo informacijos
„Dabar aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai ir vartotojų teisių specialistai“, – paaiškino ugniagesių atstovė ir nurodė Vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VTAT) specialistę.
Tačiau VTAT ketvirtadienį jokios reikšmingos informacijos apie sprogusį žaislą dar neturėjo.
Su „Kauno diena“ kalbėjusi tarnybos atstovė sakė, jog dėl pirminės informacijos VTAT kreipėsi į ugniagesius, kurie buvo įvykio vietoje.
„Mes, aišku, domėjomės, skambinome ugniagesiams, bet mums pasakė, kad čia yra tėvų reikalas ir kad jie tokios informacijos neteiks. Tad apie incidentą sukėlusį daiktą kol kas žinome tik tiek, kad tai mašinėlė. Inforamcija apie daikto įsigijimo vietą labai svarbi, kad galėtumėme nedelsiant užkardyti prekybą“, – „Kauno dienai“ sakė VTAT atstovė.
Specialistė pabrėžė, jog perkant bet kokius žaislus, reikia turėti pirkimo dokumentą, kad atsitikus nenumatytiems atvejams, būtų galima kreiptis į pardavėją dėl žalos atlyginimo.
Pasak VTAT atstovės, iki šiol tarnyba nėra fiksavusi atvejų apie sprogusius vaikiškus žaislus.
Vaikas gydomas Kauno klinikose
Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus vadovo dr. Lino Darginavičiaus teigimu, tai yra pirmas jam žinomas atvejis, kai sprogus žaislui vaikas atsidūrė Kauno klinikose.
„Vaikas yra gydomas Kauno klinikose. Būklė šiuo metu yra stabili. Gerbiant tėvų norą, papildomos informacijos neteiksime“, – ketvirtadienį Kauno klinikose susirinkusiems žurnalistams sakė jis.
Medikas paaiškino, kaip reikėtų elgtis, jei vaikas nusidegino. Pasak jo, reagavimo būdai priklauso nuo to, kas sukėlė pažeidimus.
„Netepami jokie aliejai, kremai. Kalbant apie plėvelės dėjimą ant žaizdos – plėvelės naudojamos tais atvejais, kai ja padengiama tik žaizda, bet negalima jokiais būdais vynioti, mediciniškai sakant, cirkuliariai – kai plėvelė vyniojama aplink. Žinoma, geriausias būdas yra naudoti tam skirtus specialius tvarsčius. Kalbant apie dalykus, kurių negalima naudoti, dar paminėčiau tokias medžiagas (...) kaip, pvz., vata, kurią pridėjus ji prilips ir gali pasilikti žaizdoje“, – užsiminė Kauno klinikų atstovas.
Litis labai kaitriai dega, išskiria karštį ir gali giliai nudeginti.
Žurnalistams pasiteiravus, kokio stiprumo gali būti sužeidimai, sprogus žaislinio automobilio akumuliatoriui, L. Darginavičius žodžių į vatą nevyniojo.
„Pažeidimai gali būti įvairūs. Tikriausiai priklausys nuo trukmės – kiek laiko bus kontaktas, taip pat, kokios medžiagos reaguoja. Cheminių medžiagų nudegimų atvejais galimas variantas, kada įsiskverbiama giliau į audinius, todėl svarbu imtis pirmųjų žingsnių laiku“, – kalbėjo Kauno klinikų gydytojas.
Pasak jo, šiuo metu labai paplitę akumuliatoriai su ličiu. „Litis labai kaitriai dega, išskiria karštį ir gali giliai nudeginti“, – pabrėžė gydytojas.
Ugniagesiai nurodė veiksmus, kurie gali padėti išvengti įkraunamų priemonių gaisro.
- Naudoti tik sertifikuotus, tvarkingus prietaisus bei vadovautis naudojimo instrukcija.
- Jeigu instrukcija nepateikta, reikalauti, kad pardavėjas pateiktų visą informaciją apie prekę ir jos naudojimą valstybine kalba.
- Įkrauti tik gamykliniais tam gaminiui skirtais įkrovikliais ir, laikantis gamintojo nurodyto įkrovimo režimo, nepalikti krauti per naktį.
- Nemodifikuoti įkraunamų priemonių.
- Nenaudojant įkraunamų priemonių, išjungti baterijas.
- Saugoti baterijas nuo smūgių, deformacijų ar kitų pažeidimų.
- Nenaudoti prietaiso, jeigu baterijos yra pažeistos, praradusios pradinę formą (išsipūtusios), įkraunant kaista, skleidžia specifinį degėsių, plastiko kvapą.
- Įkrauti elektrines mikrojudumo priemones naudojant tvarkingą elektros instaliaciją.
