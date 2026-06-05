Sukrėtė nelaimė Kulautuvoje: kas brangiau – pinigai ar žmonių gyvybės?

Buvo neatsargus
Avarija įvyko gegužės 30 d. prieš vidurnaktį. Pagrindine Nemuno gatve važiuojantis „Opel“ nestabdydamas trenkėsi į dviratininką. Pabiro automobilio stiklai.
Netoliese esančio namo prieigų stebėjimo kameroje užfiksuotame vaizde matosi, kad dviratininkas į pagrindinį kelią išlėkė neatsargiai – nesidairydamas ir nepristabdęs. Nespėjo stabdyti ir „Opel“.
Iš automobilio iššokęs žmogus prilėkė prie partrenkto dviratininko.
Policijos pranešime apie šį įvykį informuojama, kad automobilį vairavo vyras (gim. 1996), kad dviratininkas dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą, surašytas protokolas, pradėta administracinė teisena.
Nelaimę numatė
Šalia sankryžos, kurioje įvyko nelaimė, gyvenantys žmonės sakė, kad anksčiau ar vėliau taip ir turėjo atsitikti.
„Dar praėjusiais metais, kai buvo atnaujinama Nemuno gatvė, Kulautuvos seniūnijos prašėme imtis iniciatyvos, kad būtų įrengti greičio mažinimo kalneliai. Čia visada daug dviratininkų, o vasarą – į paplūdimų einančių žmonių. Kadangi gyvenvietė miške, neretai į kelią išeina stirnų. Dalis vairuotojų tuo keliu lekia beprotišku greičiu. Reikalavome, kad greičio mažinimo kalnelis būtų įrengtas būtent ties ta vieta, kur atsitiko nelaimė. Tačiau seniūnija, kaip dažnai čia būna, snūduriavo ir nieko nedarė“, – apgailestavo Kulautuvos gyventojas S. V.
Kulautuvos seniūnijos neveiklumu sakė nusivylusi ir kito šalia sankryžos esančio namo gyventoja D. D.
Reikalavome, kad greičio mažinimo kalnelis būtų įrengtas būtent ties ta vieta, kur atsitiko nelaimė. Tačiau seniūnija, kaip dažnai čia būna, snūduriavo ir nieko nedarė.
Surinko parašus
Šalia aptariamos sankryžos gyvenantys žmonės dar praėjusį rudenį buvo surinkę parašus, pritardami, kad atnaujintoje Nemuno gatvėje būtų įrengti greičio mažinimo kalneliai.
Tai ypač aktualu šalia aptariamos sankryžos gyvenančiam S. V., kurio šeimoje auga trys moksleiviai.
„Atrodė, kad viskas bus gerai. Praėjusių metų rugpjūtį greičio mažinimo kalnelių projektą patvirtino Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Saulius Vasiliauskas. Remdamiesi tuo dokumentu surinkome parašus, tačiau Kulautuvos seniūnijoje, kaip ir reikėjo tikėtis, dokumentas ir mūsų pasirašytas sutikimas apdulkėjo. Papildomomis gatvės saugumo priemonėmis taip ir nepasirūpinta“, – apgailestavo Kulautuvos gyventoja D. D.
Pasigenda konkretumo
Įvykus avarijai Kulautuvos feisbuko bendruomenėje kilo diskusija dėl saugumo kalnelių būtinybės.
Dėl saugumo kalnelių įrengimo parašus surinkę žmonės atkreipė dėmesį, kad taip ir neišgirdo konkrečios priežasties, kodėl Kulautuvos seniūnija užvilkino Kauno rajono savivaldybės patvirtintą dokumentą dėl saugumo kalnelių įrengimo Nemuno gatvėje.
„Iš seniūnijos girdime tik bendro pobūdžio pasakymus, kad dalis bendruomenės yra išreiškusi susirūpinimą dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai. Tačiau ką reiškia susirūpinimas? Ar tai priežastis nesiimti darbų? Jei manoma, kad įrengti kalnelius yra brangu, siūlytume pasvarstyti, kas brangiau – pinigai ar žmonių sveikata ir gyvybė. Šalia aptariamos vietos gyvenančių ir parašus surinkusių gyventojų nuomone, tai tiesiog vilkinimas“, – sakė D. D.
S. V. atkreipė dėmesį į Kulautuvos seniūnijos paaiškinimuose akis badančius prieštaravimus.
„Diskusijoje feisbuke seniūnė pareiškė, kad kalnelių nerengia, nes nepritaria vienas gyventojas. Tačiau tokių nėra. Yra tik tie nekonkretūs, reiškiantys susirūpinimą. Belieka tik spėlioti, kad prie nepritariančių gal priskaičiavo daugiabutyje esančio buto savininkus, kurie ne pirmi metai gyvena užsienyje, bet dėl kalnelių yra davę žodinį sutikimą ir apie tai seniūnija buvo informuota“, – svarstė S. V.
Seniūnė: vyksta procesas
– Kodėl iki šiol nėra įrengti greičio mažinimo kalneliai Nemuno gatvėje? – „Kauno diena“ pasiteiravo Kulautuvos seniūnės Dalios Šiušienės.
– Gyventojų prašymas įrengti greičio mažinimo priemones Nemuno gatvėje buvo svarstytas Kauno rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijoje. Komisija pritarė greičio mažinimo kalnelių įrengimui Nemuno gatvės atkarpoje tarp V. Augustausko ir projektuojamos Vorusnės gatvių ir patvirtino jų įrengimo schemą. Bendraujant su aplinkinių sklypų savininkais ir paprašius gyventojų pasirašyti sutikimus paaiškėjo, kad dalis gyventojų pageidauja keisti Saugaus eismo komisijos patvirtintoje schemoje numatytas kalnelių vietas. Taip pat buvo siūloma papildomai įrengti pėsčiųjų perėją, svarstomos kitos eismo saugumo priemonės. Pažymėtina, kad seniūnija neturėjo gyventojų surinkto sutikimo originalo, kadangi šis dokumentas po susitikimo liko pas gyventojų atstovus. Tuo metu buvo tikimasi, kad kartu su gyventojais bus ieškoma papildomų alternatyvų ir galimų sprendinių dėl eismo saugumo gerinimo šioje Nemuno gatvės atkarpoje, todėl diskusijos dėl konkrečių priemonių ir jų vietų nebuvo baigtos. Be to, proceso metu buvo gauta naujų pasiūlymų ir pastabų, todėl klausimas buvo nagrinėjamas kompleksiškai, vertinant įvairias galimybes bei jų poveikį aplinkai ir gyventojams.
– Gegužės 31 d. vykusioje Kulautuvos bendruomenės diskusijoje feisbuke tvirtinote, kad greičio mažinimo kalneliai neįrengti, nes neva nesutiko kažuris namo gyventojas. Tokiu atveju, jei vienas gyventojas iš tiesų nesutiktų, ar tai būtų pagrįstas kriterijus atsisakyti eismo saugumą didinančios priemonės?
– Ne. Būtų netikslu teigti, kad sprendimo įgyvendinimas priklausė nuo vieno asmens pozicijos. Sprendimai dėl eismo saugumo priemonių įrengimo priimami įvertinus visumą aplinkybių: eismo saugumo situaciją, techninius reikalavimus, eismo intensyvumą, gatvės parametrus, specialistų išvadas, finansines galimybes ir gyventojų nuomones. Tikrai pakanka didžiosios daugumos namo gyventojų sutikimo.
Diskusijos metu buvo kalbama apie gyventojų nuomonių derinimo procesą. Mano pasisakymas nebuvo skirtas teigti, kad vieno konkretaus gyventojo nuomonė buvo vienintelė ar pagrindinė priežastis, dėl kurios greičio mažinimo kalneliai iki šiol neįrengti. Priešingai, viso proceso metu buvo gauta tiek palaikančių, tiek prieštaraujančių nuomonių, buvo siūlomos naujos kalnelių vietos, papildomos eismo organizavimo priemonės ir alternatyvūs sprendimai.
Dalis gyventojų palaiko kalnelių įrengimą, tačiau dalis yra išreiškę susirūpinimą dėl galimo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai. Vertinant greičio mažinimo kalnelių įrengimą, atsižvelgiama ne tik į eismo saugumo aspektus, bet ir į galimus neigiamus padarinius. Transporto priemonėms stabdant prieš kalnelius ir vėl greitėjant už jų, didėja triukšmas, degalų sąnaudos ir išmetamųjų teršalų kiekis. Be to, pravažiuojant sunkiasvorėms transporto priemonėms gali atsirasti papildoma vibracija ir garsas, kurie daro įtaką šalia gyvenantiems žmonėms.
Papildomai informuoju, kad šiuo metu yra gautas ir gyventojo pasiūlymas įrengti vidutinio greičio kontrolės priemonę Nemuno gatvėje. Šis pasiūlymas bus perduotas vertinti atsakingiems specialistams. Tačiau, preliminariais vertinimais, tokios sistemos įrengimas ir eksploatavimas kainuotų kelis kartus daugiau (viešoje erdvėje matėme įrengimo kainą – apie 40 tūkst. eurų) nei greičio mažinimo kalnelių įrengimas.
Kulautuvos seniūnija toliau bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės specialistais ir gyventojais, siekdama rasti efektyviausią, ekonomiškai pagrįstą ir eismo saugumo požiūriu tinkamiausią sprendimą Nemuno gatvėje.
(be temos)