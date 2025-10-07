Sulaikytas įtariamas padegėjas, siejamas su virš Kauno centro pakilusiu dūmų stulpu

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, 1962 m. gimęs įtariamasis tyčiniu svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu buvo sulaikytas apie 14 val. pas savo giminaičius Žaliakalnyje. Anot Kauno policijos atstovės, jos kolegos ten rado įtariamąjį padegimu, tikrindami galimas jo buvimo vietas.
Šis kaunietis – policijai, anot jos atstovės, žinomas. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jį demaskuoti padėjo netoliese įrengų vaizdo kamerų įrašai.
Paaiškėjo ir, kad trys iš sudegusių sandėliukų priklausė Italijos piliečiui. Prieš kurį laiką į juos buvo nusitaikę narkomanai.
Pirminiais duomenimis, buvo bandymų padegti šį medinį statinį ir anksčiau.
Kaip jau pranešta, Bendrasis pagalbos centras užregistravo pranešimą apie šį gaisrą 10.32 val. Skambinusi moteris prisistatė praeive ir teigė, kad šalia nuosavo namo kažkas dega ir sproginėja, tačiau ji per medžius nemato kas.
Įvertinus, kad gaisras kilo tankiai apgyvendintoje Kauno dalyje ir paaiškėjus, kad neveikia arčiausiai gaisravietės esantis hidrantas, į įvykio vietą išsiųstos net penkios ugniagesių gelbėtojų autocisternos iš įvairių Kauno komandų. Kartu su jomis į gaisrą išvyko ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos štabo automobilis.
Atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė 16x30 kvadratinių metrų plotą apimantys mediniais sandėliukai. Kaip teigta, – su įvairiais namų apyvokos daiktais.
Gaisras likviduotas 11.13 val., konstatavus, kad visi sandėliukai sudegė.
Kadangi juose nebuvo elektros ir jie buvo – negyvenami, apsistota ties galimo padegimo versija. O tada peržiūrėti netoliese įrengtų vaizdo kamerų įrašai.
