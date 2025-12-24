Banginio žiede – per plauką nuo nelaimės

Įrašas, paviešintas feisbuko „Reido“ grupėje, greitai sulaukė miestiečių reakcijų ir sukėlė diskusiją apie tai, ar visi moka saugiai važiuoti viename problemiškiausių miesto žiedų Klaipėdoje.
Vaizdo įraše matyti, kaip vienas automobilis, nepaisydamas intensyvaus eismo, staiga lenda persirikiuoti – už jo važiuojantis kitas automobilis vos spėjo sureaguoti. Situacija įvyko akimirksniu – per plauką nuo avarijos.
Po įrašu pasipylė klaipėdiečių komentarai – jie pasakojo ne kartą susidūrę su panašiomis patirtimis.
„Man buvo identiška situacija lygiai toje pačioje vietoje. Po to ir nusprendžiau įsigyti vaizdo registratorių“, – rašė klaipėdietis Vaidas.
Kiti į situaciją žvelgė kritiškiau ir teigė, kad problemos kyla ne dėl paties žiedo, o dėl vairuotojų elgesio.
„Reikia mokėti važiuoti tame žiede ir nebus problemų“, – komentavo Eligijus.
Tačiau dalis miestiečių įžvelgia ir infrastruktūros trūkumų.
„Šitas žiedas yra kažkoks nesusipratimas. Vairuotojas galėjo rikiuotis, bet tam būtų reikėję sustoti ir palaukti, kol pravažiuos visi iš kairės. Pamatė, kad nebebus galimybės – puolė į paniką. Tie borteliai nieko gero neduoda“, – svarstė Viktoras.
Šventinis laikotarpis, kai eismas tampa intensyvesnis, o vairuotojai – skubantys, parodė, kad Banginio žiedas reikalauja ypatingo dėmesio.
Klaipėdiečiai ragina ne tik laikytis Kelių eismo taisyklių, bet ir neprarasti kantrybės – ypač tada, kai nuo vieno sprendimo gali priklausyti ir kitų saugumas.
