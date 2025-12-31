Dituvos žiedinėje sankryžoje strigo gabenamas tiltas

Metalinis, arkinis tiltas, nukreipiantis eismą į Rusnę, turėjo būti nukeltas ir išgabentas remontui dėl prastos jo būklės.
Pagal projektą numatyta naujai įrengti deformacinius pjūvius, sutvarkyti pažeistas šalitilčių plokštes, atitvarų blokus. Taip pat turėtų būti sutvarkyti turėklų porankių apsauginės dangos bei sutvarkyta vandens nutekėjimo sistema.
Tiltą iš vietos pavyko pajudinti tik antru bandymu.
Pavykus užkelti jį ant tralo, tilto kelionė įstrigo jau pirmąją naktį, vežant jį į Kretingą.
Vežėjams nepavyko įveikti Dituvos žiedinės sankryžos. Eismas čia kurį laiką buvo sutrikęs.
Kol tiltas bus remontuojamas, numatyta sutvarkyti esamų pėsčiųjų ir dviračių, pėsčiųjų takų bei šaligatvių dangas.
Bus atnaujinta horizontaliu ženklinimu pažymėta pėsčiųjų perėja bei pėsčiųjų perėja su iškiliu greičio mažinimo kalneliu, pastatyti kelio ženklai ir atnaujintas horizontalus kelio važiuojamos dalies ženklinimas.
Darbus vykdys įmonė „Švykai“, sutarties vertė – 2,1 mln. eurų. Techninį darbo projektą rengė bendrovė „Tyrens Lietuva“.
Kol tiltas bus remontuojamas, keliaujantiesiems į Rusnę teks važiuoti apylanka. Eismas nukreiptas per Šilutės miestą.
Apribojimai galios iki 2026 m. rugsėjo pabaigos.
Tiltas per Šyšą pastatytas 1914 m., kapitalinis remontas pastarąjį kartą atliktas 1997-aisiais.
Viliamasi, kad po remonto tilto išvaizda liks nepasikeitusi, tačiau Kultūros paveldo departamento pavedimu, tiltui turi būti grąžinta jo pirminė spalva – šviesiai pilka.
Tokia spalva buvo būdinga XX a. pradžios architektūrai, o geltona spalva tiltas buvo perdažytas prieš keletą dešimtmečių.
