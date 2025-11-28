Jaunuolių vairavimas mikroautomobiliais kelia šiurpą

Susiginčijo dėl taisyklių
Į darbus važiuojantys vairuotojai netenka kantrybės, kai kelyje išvysta iki 45 km/val. greičiu riedantį tokį automobilį.
Judriuose keliuose, vedančiuose į uostamiestį, ne visur įmanoma pralenkti tokias mašinas.
Pavyzdžiui, kelyje į Dituvą ilgame ruože galioja draudimas lenkti, tai nurodo kelio ženklai ir ištisinė horizontali linija.
Tačiau tokiomis mašinėlėmis jaunimas yra mėginęs važinėti net automagistrale į Kauną.
Priemiesčio gyventoja iškėlė klausimą dėl mikroautomobilių. Moteris kreipėsi į tokias mašinėles vairuojančių vaikų tėvus ir patarė neleisti vaikų į Palangos plentą.
Kiti vairuotojai susiginčijo, nes Kelių eismo taisyklės tokiomis mašinomis draudžia važinėti tik automagistralėse ir greitkeliuose.
Painiava tarp ginčo dalyvių kilo dėl to, kad kelias Klaipėda–Liepoja esą registruotas kaip magistralinis kelias.
Į kelius – be egzamino?
„Tačiau jame greitis ribojamas iki 90 km per val. Tai nėra greitkelis ar automagistralė. Kelių eismo taisyklėse pasakyta, kad draudžiama važiuoti mažesniu nei 60 km per val. greičiu automagistralėse ir greitkeliuose, tokie keliai pažymėti specialiais kelio ženklais, žalios ir mėlynos spalvos“, – paaiškino vairavimo instruktorius Kęstutis Videikis.
Jis akcentavo, kad kelio kategorijos gali šiek tiek painioti gyventojus.
„Palangos keliu nevažinėjame vasarą 130 km/val. greičiu, nors jo kategorija – magistralinis kelias“, – pastebėjo K. Videikis.
O štai vienas gargždiškis viešai pasidalijo pastebėjimu apie incidentą, kuris jam nutiko išvažiuojant iš prekybos centro.
Žmogus pasakojo, kad jam prieš pat automobilį „iššoko“ tokio tipo automobiliukas, kuriuo važiavo dvi merginos. Vairuotoja dar rodė pasipiktinimo ženklus, nors pati išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
Vyras spėjo sustabdyti savo mašiną, tačiau viešai pasvarstė, kad galbūt avarija būtų pamokiusi dvi nepilnametes, tik pasijuokusias iš incidento.
„Jie neturi patirties, reikia pripažinti, kad tokio amžiaus žmogus nėra brandus. Būtų gerai, kad tokie vairuotojai būtų išlaikę vairavimo egzaminą „Regitroje“. O iki šiol jiems tai nebuvo privaloma. Jie laiko tik teorijos egzaminą ir gauna realų, tikrą vairuotojo pažymėjimą. Tai yra tragedija“, – akcentavo K. Videikis.
Rizikuoja gyvybėmis
K. Videikį stebina ir tėvų elgesys, kai suaugusieji nesuka galvos, kaip jų vaikai išmoks vairuoti.
„Tai yra nesaugu. Kaip jie leidžia važinėti savo atžaloms, kurie gali prie vairo sėsti gyvenime prieš tai net nevairavę. Ir jie važiuoja į miestą, į užmiesčio kelius. Sąmoningi tėvai patys nuveda vaikus į vairavimo kursus“, – pastebėjo K. Videikis.
Jis priminė, kad tokio amžiaus jaunuoliai neturi pakankamai atsakomybės, neturi gyvenimiškos patirties ir sąmoningumo.
„Vairavimas yra pavojingas dalykas. Eismas šiais laikais intensyvus. Jie rizikuoja ne tik savo, bet ir kitų sveikata ir gyvybėmis. Blogai, kad vaikai patys mokosi vairuoti. Automobilis yra pavojingas įrenginys ir jį valdyti nėra labai paprasta“, – reziumavo K. Videikis.
Seime jau yra pateiktos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, kurios įpareigos tokius vairuotojus laikyti ir praktikos egzaminą. Jos įsigalios po Seimo narių balsavimo.
