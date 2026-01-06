Sniegas klaipėdiečiams surengė vairavimo egzaminą

Sausio 3-iąją nuo pietų pradėjo gausiai snigti, todėl daugelis žmonių atsisakė nebūtinų kelionių. Tačiau ir pasiryžusių važiuoti buvo nemažai.
Tinklalapis eismoinfo.lt skelbė, kad nuo Kryžkalnio iki posūkio į Šilalę ir nuo Gargždų link Klaipėdos kelias slidus, o vairuotojai socialiniuose tinkluose dalijosi visiškai apsnigtų kelių vaizdais.
Vaizdo įrašuose žmonės pranešė apie greitkelyje, maždaug 40 kilometrų iki uostamiesčio, kelią užtvėrusį vilkiką ir avariją patyrusį autobusą. Autobusas važiavo be keleivių, atrodo, kad vairuotojas nesusižalojo, jam teko laukti gelbėtojų pagalbos.
Kelias Klaipėda–Šilutė vietomis buvo toks apsnigęs, kad nebuvo įmanoma įžiūrėti kelkraščių. Būta liudijimų, kad net viena kelių valymo mašina kelyje Kaunas–Klaipėda nuslydo nuo važiuojamosios dalies ir atsirėmė į metalinius atitvarus.
Neskubėti buvo priversti ir važiavusieji iš uostamiesčio į Palangą. Naktį, kai snygis buvo nurimęs, automobiliams teko važiuoti giliomis provėžomis.
Tiesa, pačiame kurorte komunalininkai dirbo be pertraukų, žmonės džiaugėsi, kad Palangos gatvės švarios.
Kelyje iš Šilutės į Klaipėdą prieš Saugas du automobiliai nuslydo į pakelės griovį dėl po sniegu susidariusio ledo.
Vieni vairuotojai nesiliovė piktintis tokios prastos būklės keliais, kiti auklėjo nemokančiuosius vairuoti žiemos metu.
Naktį į sekmadienį ugniagesiai gelbėtojai Klaipėdoje skubėjo supjaustyti ir patraukti nuo gatvių porą nuvirtusių medžių. Rumpiškės gatvėje medis užgriuvo ant automobilio.
Sekmadienis Klaipėdoje išaušo giedras, bet popietę vėl pradėjo snigti.
Informacija apie eismo įvykius
Klaipėdos apskr. VPK pirminiais duomenimis, šeštadienį 12–21 val. Klaipėdos apskrityje gauta pranešimų apie eismo įvykius:
13.22 val. Klaipėdoje, Taikos pr., prekybos centro aikštelėje, susidūrė du lengvieji automobiliai,
15.23 val. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., automobilis „Ford“ atsitrenkė į BMW,
15.50 val. Klaipėdoje, Šiaurės pr., automobilis kliudė konteinerį,
16.47 val. Klaipėdoje, Vingio g., susidūrė du lengvieji automobiliai,
16.49 val. Klaipėdoje, Taikos pr., prekybos centro aikštelėje, lengvasis automobilis kliudė kitą stovėjusį automobilį,
18.26 val. Klaipėdoje, Taikos pr., automobilis galbūt kliudė nuvirtusį kelio ženklą, kuris apgadino dar vieną automobilį,
18.54 val. Vėžaičių sen., Gerduvėnų k., susidūrė krovininė transporto priemonė „Volvo“ ir lengvasis automobilis „Volkswagen“,
19.42 val. Kretingalėje automobilis BMW nuvažiavo nuo kelio,
20.09 val. Slengiuose susidūrė automobiliai „Audi“ ir „Volvo“,
20.52 val. Rietave, L. Ivinskio g., automobilis BMW atsitrenkė į pastato tvorą.
Sekmadienį 8–20 val. Klaipėdos apskrityje gauta pranešimų apie eismo įvykius:
11 val. Klaipėdoje, Rumpiškės g., susidūrė du lengvieji automobiliai,
11.21 val. Klaipėdoje, Jaunystės g., automobilis atsitrenkė į elektros ryšių dėžę,
12.55 val. Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos g., automobilis kliudė kieme stovėjusį kitą automobilį,
13.52 val. Skuodo r., Senosios Įpilties k., automobilis kliudė stirną,
16.34 val. Klaipėdoje, Herkaus Manto ir Liepų g. sankryžoje, susidūrė lengvasis automobilis ir kelią valiusi transporto priemonė,
17.04 val. Klaipėdoje, Liepojos g., susidūrė du lengvieji automobiliai,
17.38 val. Rietavo sav., Lelių k., degalinėje, automobilis atsitrenkė į stovėjusios transporto priemonės priekabą,
18.28 val. automagistralėje, ties Vėžaičiais, susidūrė lengvasis automobilis ir kelią valiusi transporto priemonė,
18.36 val. Plungėje, Gandingos g., automobilis kliudė kieme stovėjusį kitą automobilį.
Pirmadienį, 07.02 val., Klaipėdos r., ties Derceklių k., nuo kelio į griovį nuvažiavo automobilis „Škoda“. Žmonės nenukentėjo.
