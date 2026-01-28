Sumaištis sostinės gatvėse: provėžos, spūstys, vėluojantis viešasis transportas

„Grindos” valytuvai gatvėse dirbo visą naktį. Vairuotojų prašoma piko valandomis praleisti barstytuvus ir valymo techniką. Taip pat rekomenduojama išvykti anksčiau, nusimatyti ilgesnį kelionės laiką, o jei įmanoma – atsisakyti nebūtinų kelionių. Šlapia sniegas yra sunkiai valomas.
Visiškai gerų eismo sąlygų užtikrinti neįmanoma – jos išliks sudėtingos tol, kol tęsis krituliai, kurie prognozuojami iki vidurdienio.
„Naktį intensyviai barstėme ir valėme tiek gatves, tiek Senamiesčio šaligatvius. Visa mūsų technika dirba gatvėse. „Grindos” barstytuvai ir mobilios brigados budi judriausiose įkalnėse: prie Gariūnų kalno, Savanorių prospekte ir Tūkstantmečio gatvėje, Tūkstantmečio ir Dariaus ir Girėno gatvėse. Tačiau tokiomis sąlygomis visiškai gerų eismo sąlygų užtikrinti neįmanoma – jos išliks sudėtingos tol, kol tęsis krituliai, kurie prognozuojami iki vidurdienio“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia sostinės kelių priežiūros įmonė „Grinda“.
Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio dieną numatomi krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6, šiauriniuose rajonuose vietomis 7–9 laipsniai šalči, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienį be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
