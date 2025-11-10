 Teismą pasiekė nauja Filipavičiaus byla: galima tik spėti, ką padarė toms dviem moterims

Teismą pasiekė nauja Filipavičiaus byla: galima tik spėti, ką padarė toms dviem moterims

2025-11-10 14:02
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Gediminas Filipavičius kaltinamas neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, narkotikų laikymu bei kitais nusikaltimais, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Gediminas Filipavičius
Gediminas Filipavičius / Regimanto Zakšensko nuotr.

Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, G. Filipavičius nusikalstamas veikas įvykdė 2023 metais Kaune. Nuo G. Filipavičiaus, įtariama, nukentėjo dvi moterys, kurios šioje byloje yra pripažintos nukentėjusiosiomis.

Policijos pareigūnams kratos asmens garaže metu suradus bei išėmus kelias dešimtis tablečių su psichotropinėmis medžiagomis, G. Filipavičiui taip pat pateikti kaltinimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto laikymo, neturint tikslo jų platinti.

Už inkriminuotas nusikalstamas veikas Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 7 metų.

Baudžiamoji byla perduodama nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

Kaip anksčiau skelbė BNS, spalio pabaigoje G. Filipavičius nuteistas kitoje byloje. Už dešimt nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, laisvės atėmimas, sveikatos sužalojimas ir ginklų laikymas jam skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

Vadas
100 metu gaus uz viska 🤣👍
0
0
