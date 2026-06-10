Teismas iš naujo spręs, ar prokuratūra Kauno merui turėtų pateikti informaciją apie vykdytą tyrimą

Klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas iš esmės ginčija prokuratūros sprendimus, kuriais jam buvo atsisakyta suteikti informaciją apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą, susijusį su jo asmeniu. Teismo vertinimu, šioje byloje kyla klausimas dėl asmens teisės gauti informaciją apie save ir dėl prokuroro, veikiančio viešojo administravimo srityje, sprendimų teisėtumo informacijos teikimo aspektu.
LVAT atkreipė dėmesį, kad Konstitucija garantuoja asmens teisę gauti valstybės institucijų turimą informaciją apie jį patį, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti, ar pareiškėjui suteikta informacija buvo pakankama ir ar prokuratūros sprendimai buvo teisėti.
V. Matijošaitis savo skundu ginčija vasarį Regionų administracinio teismo priimtą sprendimą, kuriuo nutraukta byla dėl siekio susipažinti su anksčiau vykusiu ikiteisminiu tyrimu.
Politikas siekė susipažinti su 2024 m. gruodžio 20 d. nutraukto ikiteisminio tyrimo nutarimu, tačiau Kauno apygardos prokuratūra nesutiko su tokiu prašymu. Dėl šių prokurorų sprendimų Kauno miesto meras kreipėsi į Regionų administracinį teismą.
V. Matijošaitis nurodė, kad nors jam nebuvo suteiktas formalus procesinis statusas, ikiteisminio tyrimo metu buvo vertinamas jo, kaip Kauno miesto savivaldybės mero, veiksmų teisėtumas. Todėl, politiko įsitikinimu, jis turi teisę gauti informaciją apie save.
Prokuratūra buvo nurodžiusi, kad V. Matijošaitis nėra šio proceso dalyvis, todėl neturi teisės susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
Regionų administracinis teismas pažymėjo, kad administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus, kurie susiję su viešojo administravimo subjektų sprendimais ar veiksmais. Ginčai dėl prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, teismo vertinimu, nepatenka į administracinių teismų kompetenciją.
Dėl to teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamas V. Matijošaičio skundas nesukels teisinių pasekmių mero teisėms ar pareigoms. Dėl šios priežasties byla buvo nutraukta.
Šią teismo nutartį V. Matijošaitis ir apskundė LVAT.
Ikiteisminis tyrimas, su kuriuo norėjo susipažinti V. Matijošaitis, pradėtas 2023 m. kovą, tai yra po to, kai su teisėsauga ėmė bendradarbiauti tuo metu kyšininkavimu įtartas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas. Minėtas tyrimas buvo pradėtas dėl galimos Kauno miesto savivaldybės darbuotojų korupcijos, bet vėliau buvo nutrauktas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas V. Šiliauską galutinai nuteisė dėl 260 tūkst. eurų dydžio kyšio paėmimo. Jam buvo skirta 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Tačiau praėjusių metų lapkritį vyras buvo anksčiau laiko paleistas į laisvę.
Naujausi komentarai