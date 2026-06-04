Teismas nukėlė sprendimą Laisvės alėjos muštynių byloje

Apie tai BNS informavo teismo sekretorė. Anksčiau teismas byloje ketino skelbti sprendimą ketvirtadienį.
„Tiesiog pritrūko laiko surašyti nuosprendį, nes tai imli laikui byla“, – BNS nurodė teismo atstovė Vija Kudzienė.
Šioje byloje pernai lapkritį Kauno apylinkės teismas aštuoniems nuteistiesiems už nesunkų sveikatos sutrikdymą chuliganiškomis paskatomis ir viešosios tvarkos pažeidimą skyrė laisvės atėmimo bausmes.
Jų vykdymą teismas atidėjo arba bausmes laikė atliktomis dėl asmenų sulaikyme ir suėmime praleisto laiko.
Griežčiausias vienerių metų laisvės atėmimo bausmes teismas skyrė Lukui Ščerbinskui ir Vitalijui Zakrževskiui, jų vykdymą atidedant metams ir įpareigojant nuteistuosius dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti iš gyvenamosios vietos, dirbti.
Rokui Sipavičiui ir Juozui Minkevičiui teismas skyrė po šešis mėnesius, Tadui Mučinskui – penkis mėnesius, Karoliui Kavaliauskui, Edgarui Rezajevui ir Gyčiui Kukliauskui – po keturis mėnesius kalėjimo lygtinai.
Šį nuosprendį apskundė prokuratūra ir keturi nuteistieji. Pastarieji prašo juos išteisinti dėl sveikatos sutrikdymo ir sumažinti bausmes, tuo metu valstybinis kaltintojas prašo griežtesnių realių laisvės atėmimo bausmių.
Asmenys nuteisti dėl 2023-iųjų rugpjūčio veiksmų, kai restorano lauko erdvėje Laisvės alėjoje prisidengę kaukėmis užpuolė prie staliuko sėdėjusius keturis vyrus ir moterį, kuri byloje buvo liudytoja.
Nukentėjusiaisiais buvo pripažinti keturi asmenys, kurių dalis teismo prašė panaikinti šį statusą. Pirmosios instancijos teismas sutiko su prokuratūros vertinimu, kad byloje negalima remtis nukentėjusiųjų parodymais.
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