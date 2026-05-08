Teismui perduota itin žiauraus nužudymo Kaune, apie kurį nepranešė policijos suvestinės, byla

Paaiškėjo, kad šia žmogžudyste baigėsi dviejų pažįstamų vyrų išgertuvės, prasidėjusios pernykštę lapkričio 15-ąją, viename Antanavos gatvės, esančios Aleksote, daugiabutyje, kuriame vienas iš jų nuomojosi vieną dviejų kambarių buto kambarį. Ir naktį iš 15-osios į 16-ąją pats kaltinamasis žmogžudyste iškvietė savo sugėrovui, atvykusiam pas jį į svečius iš kito Kauno mikrorajono, greitosios medikus. Tačiau, kas atsitiko, neaiškino.
Greitosios medikai, radę ant grindų kraujuojantį pusamžį nukentėjusįjį su sutrikusia sąmone, nuvežė jį į gydymo įstaigą, kur po nepilnos paros šis asmuo mirė, kaip nustatyta, nuo daugybinių galvos ir krūtinės sužalojimų.
Po tokios įvykių sekos, žinoma, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo, o medikus kvietęs jo sugėrovas buvo sulaikytas tame pačiame bute, kuriame viskas įvyko.
Vėliau teismo medicinos ekspertams konstatavus, kad velioniui buvo padarytos mažiausiai dvi durtinės-pjautinės žaizdos nenustatytu įrankiu ir suduoti ne mažiau kaip 32 smūgiai rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, pradėtas ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į nužudymą kankinant ar kitaip itin žiauriai.
Šiuo nusikaltimu kaltinamas 39-erių G. D. teismo laukia suimtas. Jis galiausiai prisipažino smurtavęs prieš sugėrovą, tačiau teigia, kad dėl girtumo, o gėrė jie apie pusę paros, daug ko nepamena. Pavyzdžiui, dėl ko kilo šis tragiškai pasibaigęs konfliktas.
Baudžiamasis kodeksas už nužudymą kankinant ar kitaip itin žiauriai numato laisvės atėmimą nuo aštuonerių iki 20-ies metų arba iki gyvos galvos. G. D., kuriam pareikštas šis kaltinimas, – jau kelis kartus teistas. Vienas iš jo teistumų jau buvo už smurtinį nusikaltimą.
(be temos)
(be temos)