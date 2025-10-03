 Temidės kirtis kaliniams narkotikus tiekusiems kauniečiams – ilgi metai belangės

2025-10-03 11:40
BNS inf.

Kauno apygardos teismas dviem Kauno miesto gyventojams už narkotikų platinimą skyrė bausmes – vienas kalės dešimt metų, kitas dešimt metų ir devynis mėnesius, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Temidės kirtis kaliniams narkotikus tiekusiems kauniečiams – ilgi metai belangės / Asociatyvi freepik nuotr.

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis K. Š. neteisėtai įgijo labai didelius kiekius narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurias perduodavo laisvės atėmimo bausmes atliekantiems asmenims į Pravieniškių kalėjimą. Pirmasis K. Š. kvaišalų laikymo epizodas fiksuotas 2020-ųjų gegužę, kai jis savo bute laikė įvairių rūšių narkotines ir psichotropines medžiagas (amfetaminą, kanapių dervą, heroiną, fentanilį ir kitas) ir jas perdavė kitam asmeniui. Šis nenustatytas asmuo paketą su kvaišalais permetė į kalėjimo teritoriją.

Nustatyta, kad K. Š. taip pat neteisėtai įgijo ir siuntė labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos – sintetinio kanabinoido, kurį įgijęs siuntė pašto siuntiniu į Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą. Minėta siunta nuteistojo nepasiekė, nes buvo paimta pareigūnų.

2021 metų sausį, K. Š. iš E. Ž. Kaune įgijo labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 445 gramus amfetamino, daugiau nei 2 kilogramus MDMA, 638 tabletes tenamfetamino. Kiek vėliau K. Š. minėtas tabletes perdavė E. Ž., kuris turėjo jas išplatinti, tačiau šias medžiagas automobilio kratos metu aptiko ir paėmė Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai.

Kaltinamasis E. Ž. šioje byloje taip pat nuteistas už tai, kad garaže, specialiai pritaikytoje patalpoje, neteisėtai augino kanapes. Jis nuteistas ir už tai, kad savo gyvenamojoje vietoje laikė tabletę, kurios sudėtyje aptiktos psichotropinės medžiagos, o garaže neteisėtai laikė apie 100 gramų kanapių.

Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. E. Ž. skirta dešimt metų kalėjimo, o K. Š. – dešimt metų ir devyni mėnesiai.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Šiame straipsnyje:
narkotikai
kaliniai
bausmė
kaunieciai
narkotikai kalėjimuose

